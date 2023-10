Il sera désormais interdit d’utiliser le mot Noël en Fance en 2023 ?

Nous n'aurons plus le droit d'utiliser le mot Noël en 2023 ? Nous avons toutes les informations sur ce sujet.

Dans un souci d’inclusivité, un document de la Commission européenne invite à ne plus utiliser le mot Noël. Toutefois, pour certains, effacer Noël n’est pas la manière idéale de lutter contre la discrimination.

Les recommandations de la Commission européenne #

Un document interne de la Commission européenne, commandé par Helena Dalli, Commissaire européenne chargée de l’égalité, suggère de privilégier certaines expressions afin de promouvoir l’inclusivité au sein des institutions.

Ainsi, il serait préférable d’utiliser « période de vacances » plutôt que « période de Noël ». De même, lors d’une réunion, il faudrait éviter d’employer « Mesdames et Messieurs » et préférer une formule neutre : « Chers collègues. »

La réaction du Vatican face à Noël #

Interrogé par Vatican News, le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège, a réagi à ces recommandations. Bien qu’il reconnaisse que le souci d’éradiquer toute discrimination est justifié, il déplore la méthode employée par la Commission européenne.

Selon lui, cette dernière mène à « l’annulation de nos racines » et contribue à une uniformisation qui constitue un danger pour les individus.

Un danger pour les traditions religieuses européennes #

Pour ce haut prélat italien, ces recommandations effacent les différences et tendent à créer une uniformité qui va à l’encontre des traditions européennes.

« Il y a ensuite une annulation de nos racines, notamment en ce qui concerne les fêtes chrétiennes et la dimension chrétienne en Europe », a-t-il ajouté.

Les conséquences sur le plan culturel #

L’interdiction du terme Noël pourrait ainsi avoir des conséquences sur le plan culturel en France, entraînant la disparition progressive de certaines traditions et célébrations liées à cette période. Cette mesure soulève également des questions sur la liberté d’expression et le respect des valeurs religieuses et culturelles des citoyens européens.

Une possible interdiction en France dès 2023 ? #

S’il reste encore incertain si les autorités françaises suivront ces recommandations, il est possible que l’utilisation du mot Noël soit interdite ou fortement déconseillée dans les communications officielles et institutionnelles.

Cette décision pourrait entrer en vigueur dès 2023, modifiant ainsi le paysage culturel et traditionnel français autour de cette fête.

Le débat autour de l’inclusivité et de la tradition #

Le document de la Commission européenne lance un grand débat sur l’inclusivité et la sauvegarde des traditions en Europe.

Bien qu’il vise à combattre la discrimination, certains craignent qu’il favorise l’uniformisation culturelle et la perte de nos origines.

Une question complexe à aborder #

Décider de l’usage du mot « Noël » en France requiert une analyse des valeurs, traditions et droits individuels.

Il est difficile de jongler entre inclusivité et préservation des origines culturelles tout en maintenant un équilibre.

Promouvoir l’égalité tout en respectant les traditions et la liberté d’expression est crucial. La France devra trancher cette question dans les prochaines années.