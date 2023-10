Il faut éviter les viennoiseries au petit-déjeuner et opter pour le pain complet

Selon une étude récente, ces dernières sont à éviter lors du premier repas de la journée puisqu’elles ne présentent que très peu d’intérêt nutritionnel.

Que les viennoiseries soient industrielles ou artisanales, elles contiennent en réalité beaucoup de matières grasses et de sucres, sans apporter de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ainsi, même si vous êtes gourmand et que vous souhaitez continuer à manger des croissants, brioches ou pains au chocolat le matin, essayez de n’en choisir qu’un seul type et de limiter vos portions.

Le pain complet : une alternative plus saine #

Pour ne pas trop se priver tout en respectant une alimentation favorisant la perte de poids, les nutritionnistes recommandent d’opter plutôt pour un pain complet ou aux céréales. Plus riche en fibres et en nutriments que ses homologues blancs, il permet de combler les envies de sucre tout en évitant d’ajouter inutilement des calories à nos repas.

D’autre part, le pain complet a une index glycémique moins élevé que les viennoiseries. Cela signifie qu’il libère plus lentement les sucres dans l’organisme et favorise ainsi la satiété sur une période plus longue. Ainsi, vous réduirez les fringales et les envies de grignotage tout au long de la journée.

Des idées de petits-déjeuners équilibrés #

Si vous cherchez des alternatives aux viennoiseries pour un petit-déjeuner sain et gourmand, voici quelques suggestions :

– Tartines de pain complet avec une fine couche de beurre ou une pâte à tartiner maison (à base de noisettes, cacao et miel par exemple) et une tranche de jambon blanc maigre ou de dinde

– Pain complet grillé avec du fromage frais léger, du saumon fumé et une pointe de jus de citron

– Smoothie aux fruits frais (banane, myrtilles, fraises…) et yaourt nature sans sucre ajouté

N’hésitez pas également à compléter vos petits-déjeuners avec des aliments tels que les œufs, les flocons d’avoine, les fruits secs ou encore les légumes (tomates cerises, concombre…), qui apportent protéines, vitamines et minéraux indispensables.

Pourquoi privilégier une alimentation saine et équilibrée dès le matin ? #

Il est important de bien manger dès le petit-déjeuner, car cela permet d’apporter à notre organisme l’énergie dont il a besoin pour fonctionner tout au long de la journée. Un repas trop riche en sucres et en graisses, comme ceux qui contiennent des viennoiseries, peut entraîner un pic d’insuline suivi d’une chute rapide du taux de sucre dans le sang. Ce phénomène provoque une sensation de faim et incite à consommer davantage d’aliments sucrés, favorisant ainsi le stockage de gras et la prise de poids.

A contrario, un petit-déjeuner équilibré, composé notamment de pain complet, aide à réguler les apports nutritifs et à diminuer les risques de déséquilibre alimentaire. De plus, bien se nourrir le matin contribue également à améliorer la concentration, la performance intellectuelle et physique ainsi que le moral.

En somme, il est essentiel de privilégier une alimentation saine et équilibrée dès le petit-déjeuner, en évitant les pièges caloriques tels que les viennoiseries. Le pain complet apparaît ainsi comme une alternative intéressante, permettant de bénéficier de nombreux avantages nutritionnels sans sacrifier le plaisir gustatif. N’oubliez pas également d’intégrer des aliments variés et riches en nutriments pour démarrer votre journée de la meilleure des façons !

