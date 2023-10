Adieu aux frisottis durant l’été : astuces pour dompter les cheveux rebelles

Ce phénomène apparaît généralement lorsqu'il fait chaud et qu'il y a de l'humidité dans l'air.

Pourquoi les cheveux frisent-ils en été ? #

En effet, la transpiration et l’humidité provoquent un gonflement des fibres capillaires, favorisant ainsi les frisottis.

Durant l’été, il est donc crucial d’accorder une attention particulière à nos cheveux afin de combattre ce problème inesthétique.

L’hydratation, le secret pour dire adieu aux frisottis #

Si les frisottis ont tendance à apparaître pendant l’été, la clé pour s’en débarrasser réside dans l’hydratation de vos cheveux. Ainsi, à chaque lavage, il est conseillé d’appliquer un masque hydratant, en insistant particulièrement sur vos longueurs et pointes. Pour éviter d’avoir les cheveux gras, ne mettez jamais de conditionneur ou de masque au niveau des racines. Sinon, vous risquez de devoir laver vos cheveux tous les jours, ce qui n’est vraiment pas recommandé.

Des gestes simples pour protéger vos cheveux à la plage #

Si vous partez à la plage, veillez à attacher vos cheveux pour les protéger des frisottis. Dans le cas où vous vous baigneriez, rincez systématiquement vos longueurs à l’eau claire dès que vous retournez sur votre serviette. Cette précaution permettra de limiter les effets néfastes du sel marin ou du chlore sur votre fibre capillaire.

Le vinaigre de cidre : un allié insoupçonné contre les frisottis #

Enfin, une dernière astuce originale et économique peut être tentée pour lutter contre les frisottis cet été. Il s’agit ni plus ni moins que d’utiliser du vinaigre de cidre ! Oui, vous avez bien lu : ce produit du terroir a des vertus insoupçonnées pour dompter les cheveux rebelles.

Comment utiliser le vinaigre de cidre pour lutter contre les frisottis ? #

Pour profiter des bénéfices du vinaigre de cidre, il suffit de l’utiliser en tant que rinçage après-shampoing. Ainsi, après avoir lavé et rincé vos cheveux comme à votre habitude, mélangez un peu de vinaigre de cidre avec de l’eau (dans une proportion d’environ 1 pour 10) et versez le mélange sur l’ensemble de votre chevelure. Laissez agir quelques instants, puis rincez à l’eau tiède claire. Vous constaterez rapidement un effet gainant et brillant sur vos cheveux, sans oublier la réduction des frisottis.

En conclusion : adoptez les bons gestes pour des cheveux sublimes en été #

Les frisottis peuvent être particulièrement gênants durant l’été, surtout lorsque l’on souhaite afficher une chevelure impeccable à la plage ou en terrasse. Pour y remédier, il est essentiel d’hydrater régulièrement votre chevelure et de protéger vos longueurs à chaque exposition au soleil, à l’eau salée ou au chlore. N’oubliez pas l’étonnante astuce du vinaigre de cidre qui vous permettra de lisser vos cheveux tout en leur apportant douceur et brillance. Enfin, n’hésitez pas à adapter votre routine capillaire aux besoins spécifiques de vos cheveux afin de conserver une belle crinière tout au long de la saison estivale.