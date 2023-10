Le retour triomphant de la veste en tweed chez Mango pour la rentrée

Mango ravive l’incontournable des années 90 #

Cette année, Mango a choisi de remettre au goût du jour l’une des pièces maîtresses des années 90 : la veste en tweed.

Ce grand classique est un incontournable qui a su traverser les décennies sans prendre une ride. Aujourd’hui, cette magnifique pièce est disponible dans toutes les boutiques Mango ! Parmi les différentes déclinaisons proposées, c’est la veste beige qui a retenu notre attention. Son succès ne risque pas de s’éteindre tant son allure intemporelle séduit toujours autant, en témoigne ce fabuleux modèle signé Mango.

Adaptabilité et praticité sont au rendez-vous #

N’enlevant rien à son style indémodable, cette veste en tweed se veut également très pratique. Elle est disponible en tailles allant du XXS au XXL, permettant ainsi de s’adapter à tous les types de morphologies. Pour un rendu plus ajusté, l’idéal est de la porter près du corps. Qu’elle soit coupée droite ou ultra oversize, le résultat sera le même : une allure des plus sophistiquées avec ce bijou de chez Mango.

Étant donné qu’il s’agit d’une pièce relativement classique, il convient de l’accorder avec des éléments qui cassent les codes. Associer cette veste Mango à un haut uni est donc une excellente idée car cela lui offrira tous les atouts nécessaires pour être le vêtement parfait pour la rentrée scolaire.

Mango répond aux goûts de chacun #

Toujours soucieuse d’accompagner ses clients dans leurs préférences vestimentaires, la marque espagnole propose aussi d’assortir cette veste selon les envies de chacun. Si vous êtes adepte de la sobriété, n’hésitez pas à l’apparier avec la jupe en tweed assortie. Vous pouvez également opter pour une jupe totalement métallisée et argentée si vous souhaitez arborer un look plus audacieux.

L’alliance parfaite entre qualité et prix abordable #

Chez Mango, il ne fait aucun doute que les articles proposés sont d’une qualité irréprochable. La marque a toujours su réjouir les fans en termes de confection et de tarifs. Cette fois encore, elle frappe fort en mettant en vente cette superbe veste beige en tweed au prix de 69,99 euros ($82). Pour acquérir cet intemporel, il vous suffit de cliquer sur le site de la marque ou de vous rendre directement en magasin.

Faites entrer le vintage dans votre garde-robe pour la rentrée #

Avec cette pièce maîtresse signée Mango, votre tenue de rentrée scolaire sera à la fois chic et vintage. D’un charme inégalé et d’une praticité indéniable, cette veste en tweed beige ne manquera pas d’ajouter une touche d’élégance à vos ensembles. N’hésitez plus et laissez-vous séduire par ce retour en force du rétro dans nos dressings !