Les raisons pour lesquelles l’AAH va être supprimée

Découvrez dans cet article les six principales raisons justifiant la suspension ou suppression de l’AAH ainsi que les démarches à suivre pour y remédier.

1. Changement de situation financière #

L’une des causes possibles est un changement significatif de votre situation financière. En effet, l’AAH étant une aide soumise à des conditions de ressources, une hausse de vos revenus pourrait en affecter le montant attribué voire entraîner sa suppression.

Si vous pensez être concerné par ce cas de figure, il convient de vérifier avec précision vos ressources financières et de contacter la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) afin d’étudier une éventuelle révision de l’aide versée.

2. Modification du taux d’incapacité #

Un autre élément susceptible d’influer sur votre droit à l’AAH concerne votre taux d’incapacité. Celui-ci doit être au minimum de 80% pour prétendre à l’allocation. Si une réévaluation médicale l’estime inférieur à ce seuil, l’AAH peut être suspendue ou supprimée.

Renseignez-vous auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sur les démarches à suivre pour obtenir un nouvel examen médical permettant éventuellement de maintenir votre allocation.

3. Absence de renouvellement du droit à l’AAH #

L’AAH est généralement attribuée pour une durée déterminée, allant de 1 à 10 ans. Si celui-ci arrive à échéance et que vous n’avez pas pris soin de demander le renouvellement de vos droits, il est tout à fait normal que l’AAH soit suspendue ou retirée dans ce cas.

Pour y remédier, prenez contact avec la MDPH afin d’entamer les procédures nécessaires au renouvellement de votre allocation.

4. Versement d’un autre type d’allocation #

Il est possible que vous perdiez votre droit à l’AAH si vous percevez parallèlement une autre forme d’allocation, en particulier celles liées au handicap comme la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH).

Il convient alors de se rapprocher des organismes compétents pour s’assurer que ces aides sont bien compatibles et ne génèrent pas des cumuls injustifiés.

5. Non-déclaration des ressources annuelles #

Chaque année, il est impératif de déclarer ses revenus aux impôts, y compris ceux perçus au titre de l’AAH. Si vous ne l’avez pas fait, cela peut entraîner une suspension ou une suppression de votre allocation.

N’hésitez pas à contacter la CAF pour régulariser votre situation et récupérer, le cas échéant, les sommes dues.

6. Suspension administrative temporaire #

Enfin, il est possible que la CAF ait décidé de suspendre temporairement votre AAH pour des raisons administratives (vérifications, contrôle, etc.). Cette suspension doit être levée dès que les éléments demandés seront fournis ou vérifiés par la Caisse.

Dans ce contexte, rapprochez-vous de votre CAF pour en savoir plus sur les raisons de cette suspension et pour fournir tous les documents nécessaires permettant la reprise du versement de votre allocation.

En conclusion, plusieurs situations peuvent justifier la suspension ou la suppression de l’AAH : modifications de vos revenus, taux d’incapacité revu à la baisse, oubli de renouvellement de vos droits, cumul avec d’autres aides, non-déclaration de ressources annuelles ou encore motif administratif.

Dans chaque cas, il est important de s’informer et de prendre contact avec les organismes compétents (CAF, MDPH) pour obtenir des explications précises et entreprendre les démarches adéquates afin de corriger la situation et préserver vos droits si vous êtes toujours éligible.