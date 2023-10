De meilleures huiles d’olive pour une cuisine saine et savoureuse

L'huile d'olive extra vierge, souvent considérée comme la meilleure qualité, est obtenue en pressant à froid les olives fraîchement récoltées et présente une saveur riche et fruitée avec une touche poivrée.

Ces huiles d’olive haut de gamme non seulement améliorent les créations culinaires, mais contribuent également à un régime méditerranéen bénéfique pour le cœur, en faisant un élément essentiel dans les cuisines exigeantes du monde entier.

Cette étude à long terme a également montré que remplacer la margarine, le beurre, la mayonnaise et les graisses laitières par une quantité équivalente d’huile d’olive réduit le risque de décès dû aux maladies cardiovasculaires.

Lorsque les chercheurs ont comparé ceux qui consommaient rarement ou jamais d’huile d’olive à ceux de la catégorie de consommation la plus élevée, ils ont constaté une réduction de 19 % du risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires, une réduction de 17 % du risque de décès lié au cancer, une réduction de 29 % du risque de décès lié à la démence et une réduction de 18 % du risque de décès lié aux maladies respiratoires.

Ceci est cohérent avec la multitude de résultats publiés sur les bienfaits pour la santé d’un régime méditerranéen riche en fruits, légumes, poissons gras et huile d’olive.

En plus de ses bienfaits pour la santé, l’huile d’olive offre un excellent goût dans la cuisine, allant des rôtis aux gâteaux. Pour vous aider à trouver les meilleures options d’huile d’olive disponibles sur le marché aujourd’hui StudyFinds a consulté 10 sites d’experts et a compilé cette liste de produits hautement recommandés sur ces sites.

California Olive Ranch : une huile d’olive populaire pour sa fraîcheur #

California Olive Ranch est l’une des marques les plus populaires en raison de son accent sur la fraîcheur et la transparence pendant la récolte.

« Cela est dû au fait que California Olive Ranch est l’un des rares producteurs majeurs qui indiquent toujours la date de récolte », explique The Strategist. Il vaut la peine de dépenser quelques dollars supplémentaires – tout au long de notre dégustation, nous n’avons cessé de comparer toutes les autres huiles à cette douceur presque crémeuse équilibrée par des notes florales et poivrées. »

Le goût et la texture de cette huile d’olive la distinguent, surtout lorsqu’elle est utilisée pour les trempettes et les vinaigrettes.

« Cette huile dorée était onctueuse et fruitée avec juste une pointe d’acidité – l’équilibre parfait pour créer une huile à tremper aux herbes ou une vinaigrette au citron acidulée », explique Taste of Home. « Sa saveur neutre en fait une excellente huile d’olive de base pour commencer votre cuisine », ajoute Tasting Table.

Awake : une huile d’olive extra vierge polyvalente #

« Cette huile d’olive 100% extra vierge est décrite comme ‘audacieuse et robuste’, parfaite pour les rôtis, les sautés, les soupes, les ragoûts et le pain », écrit Forbes à propos d’Awake. Infusée de citron, cette première huile de récolte est piquante et vive, allant bien aussi bien avec les fruits et légumes qu’avec les protéines, » ajoute Women’s Health Magazine.

The Strategist affectionne le mélange Ardor et écrit : « Parfois, les huiles aromatisées peuvent avoir un goût artificiel, mais ce n’est pas le cas des huiles de piment, d’ail, de citron et de basilic de Brightland. »

Cette huile d’olive est douce, polyvalente et abordable, ce qui en fait une des meilleures options globales à ajouter à votre liste d’épicerie. « Elle a un goût propre et simple avec des notes fruitées et boisées qui rehausseront la saveur de ce que vous cuisinez sans l’écraser », confie Women’s Health Magazine.

Catherine suggère de l’utiliser pour faire sauter des légumes crucifères comme les choux de Bruxelles ou les brocolis », écrit Taste of Home, faisant référence aux informations de la développeuse de recettes Catherine Ward.

Considérations pour le choix d’une huile d’olive de qualité #

« Si vous recherchez une huile d’olive que vous pouvez utiliser généreusement, cherchez celle qui équilibre la piquante avec des notes herbacées ainsi que des nuances d’agrumes et florales », explique Forbes.

« L’huile d’olive de la ferme Pianogrillo a un goût légèrement différent d’une année sur l’autre en fonction du climat et du moment de la récolte, mais selon Beatrice Ughi, importatrice de produits alimentaires italiens, il y a une constante : « A cause du sol, elle a toujours un goût de tomate verte. »

Ughi aime utiliser cette huile dans les plats de fruits de mer, mais une huile d’olive fruitée peut rehausser les saveurs de tout, des viandes blanches aux gâteaux en passant par les plats de légumes, les rendant plus doux et caramélisés », précise The Strategist.