Eni s’engage à rembourser 100 000 clients suite à une surfacturation de 84 millions d’euros

Des factures de régularisation erronées chez Eni #

Les dirigeants d’Eni ont été convoqués le 23 août par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Le fournisseur a reconnu avoir envoyé des échéanciers de paiement incorrects à certains clients ayant renouvelé leurs contrats au cours du second semestre 2022. Par conséquent, Eni doit rembourser près de 84 millions d’euros à 100 000 clients qui ont été surfacturés.

Remboursement en cours pour les clients touchés #

Eni est actuellement en train de rembourser 34 millions d’euros cette semaine et les 50 millions d’euros restants seront remboursés dans les prochains mois à ces 100 000 clients ayant rencontré des problèmes de surfacturation.

La ministre Agnès Pannier-Runacher a expliqué fin août sur RMC radio que ces clients n’ont pas besoin de faire de démarches pour obtenir leur remboursement, car le fournisseur dispose de toutes les informations nécessaires sur ses clients.

Selon 60 Million de Consommateurs, certains membres du groupe Facebook « Victimes d’Eni et de leurs combines » ont déjà reçu des factures modifiées et des remboursements. Si vous souhaitez néanmoins contacter un conseiller, le service client d’Eni est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h, et le samedi, de 9 h à 17 h, au 0 970 820 320.

Les raisons de cette surfacturation chez Eni #

La cause principale de ces erreurs découle de la mauvaise application de la protection tarifaire destinée à garantir la stabilité des coûts d’énergie pour les consommateurs. Ce mécanisme permet en effet de protéger les clients contre les hausses excessives du prix de l’électricité et du gaz.

Néanmoins, lors du renouvellement de contrats pour certains clients d’Eni au cours du second semestre 2022, la société n’a pas appliqué correctement ce dispositif, entraînant une surfacturation pour près de 100 000 clients.

Suite à cette situation, la ministre de la Transition énergétique a donc convoqué les dirigeants d’Eni en août dernier pour faire le point sur les problèmes rencontrés et obtenir la garantie que les sommes dues seraient rapidement remboursées aux clients concernés.

Sensibilisation sur les droits des consommateurs #

Cet épisode rappelle l’importance de la sensibilisation et de l’information concernant les droits des consommateurs en matière d’énergie.

Dans ce contexte, il est essentiel que les clients soient attentifs à leurs factures et aux conditions générales de leur contrat avec leur fournisseur d’électricité ou de gaz, pour vérifier que les tarifs appliqués correspondent bien à ceux qui leur ont été annoncés.

De plus, en cas de litige, les consommateurs peuvent se tourner vers plusieurs instances afin de faire valoir leurs droits :

– Contacter directement le service client du fournisseur concerné ;

– Faire appel au médiateur national de l’énergie, qui intervient en cas de conflit entre un consommateur et son fournisseur d’énergie ;

– Rejoindre des groupes de victimes sur les réseaux sociaux comme Facebook pour s’informer et partager leurs expériences avec d’autres personnes rencontrant des problèmes similaires.

Une occasion pour les autres fournisseurs de faire preuve de transparence #

Face à cette affaire, il est crucial pour les autres fournisseurs d’énergie de se montrer davantage transparents sur les tarifs et les conditions liées à leurs offres, ainsi que sur les démarches à effectuer en cas de problème.

Il est également important de renforcer la confiance entre les fournisseurs et leurs clients en assurant une communication claire et concise sur les droits des consommateurs et les garanties accordées par chaque entreprise en matière de protection tarifaire.

En somme, la surfacturation chez Eni souligne l’importance de la vigilance et de la connaissance des droits des consommateurs pour éviter de tels désagréments à l’avenir.

Avec des remboursements en cours et un soutien accru du gouvernement français, les clients concernés peuvent espérer voir cette situation résolue rapidement et efficacement.