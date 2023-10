Intermarché bradera le prix de son carburant tous les mois jusqu’en décembre

Intermarché emboîte le pas à Total Energies #

Après l’annonce remarquée de Total Energies, faisant état de la préservation du prix du litre à 1,99 euro, Intermarché s’est également manifesté.

Cette enseigne, l’une des plus importantes du territoire français, promet une mise en vente de son carburant « à prix coûtant » chaque week-end, pendant un mois, jusqu’à l’aube de la nouvelle année.

Ce geste, réitéré les 29 et 30 septembre, les 27 et 28 octobre, les 24 et 25 novembre, et enfin les 15 et 16 décembre, démontre une volonté de se conformer aux souhaits du gouvernement, tout en offrant aux clients un répit face à la flambée des tarifs.

À lire La CAF va suspendre les allocations, voici comment l’éviter

Une réponse concertée à l’appel des ministères #

En effet, le gouvernement, par l’intermédiaire de figures éminentes telles que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et Agnès Pannier-Runacher, en charge de la transition énergétique, a exhorté les acteurs du secteur pétrolier et de la distribution à manifester leur solidarité.

Le constat est sans appel : le prix à la pompe tend à avoisiner, voire dépasser, le seuil des 2 euros depuis juillet dernier.

Cette démarche d’Intermarché n’est pas isolée. Casino, une autre enseigne majeure, a déjà entrepris des opérations similaires en proposant le carburant à prix coûtant chaque fin de semaine jusqu’au 22 octobre.

À lire La précarité alimentaire pousse de plus en plus de Français à voler dans les supermarchés

Quant au groupe E.Leclerc, il s’est distingué en tant que deuxième plus grand distributeur de carburant en France après Total, avec un volume impressionnant de 7 milliards de litres écoulés annuellement. E.Leclerc a ainsi commercialisé son carburant à prix coûtant tout l’été, jusqu’à la fin août.

À ce sujet, Bruno Le Maire a récemment déclaré : « Je souhaite que les distributeurs se joignent à ce mouvement. Ils ont plein d’options, comme la possibilité de plafonnement ou la vente à prix coûtant ».

Cette attente gouvernementale semble être entendue, et les autres distributeurs devraient bientôt emboîter le pas. Il est à noter que, outre l’avantage pour les consommateurs, la modulation des prix du carburant se révèle également être un levier stratégique pour les distributeurs afin d’attirer davantage de clients.

Ainsi, dans une période marquée par l’instabilité économique et l’inflation, des acteurs majeurs du secteur de la distribution en France se mobilisent. Ils proposent des mesures en faveur du consommateur, répondant ainsi positivement à l’appel des autorités gouvernementales.

À lire CAF annonce une aide de 607 euros : de nombreux Français en bénéficient, êtes-vous éligible ?

La course compétitive : une aubaine pour les consommateurs #

Dans ce climat compétitif, il est indéniable que ce sont les consommateurs qui sortent gagnants. Cette série de décisions prises par les grandes enseignes pourrait bien annoncer une nouvelle ère de compétition, où le bénéfice du consommateur prime.

Cette récente initiative d’Intermarché a déjà suscité un intérêt accru des consommateurs et une certaine effervescence sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui envisagent de délaisser, au moins temporairement, leur station-service habituelle pour profiter de ces offres alléchantes.

Cependant, une question demeure : jusqu’où iront les distributeurs pour séduire et retenir leur clientèle dans cet environnement hautement concurrentiel ?