Une simple cuillère à soupe d’huile d’olive réduit de 28 % les risques de démence

L’enjeu de la démence dans notre société contemporaine #

Selon l’Organisation mondiale de la santé, pas moins de 55 millions d’individus seraient actuellement concernés par la démence à travers le globe.

Bien que la maladie d’Alzheimer représente la majeure partie des cas, soit entre 60 et 70%, il est à noter que le déclin cognitif figure désormais au septième rang des causes de décès à l’échelle mondiale.

Ce phénomène constitue, par ailleurs, l’une des principales causes d’invalidité chez la population senior.

Les révélations sur l’huile d’olive #

Des chercheurs américains, dans leur quête perpétuelle de moyens pour préserver notre cerveau, ont jeté leur dévolu sur l’huile d’olive. Leurs travaux, exposés lors de la réunion annuelle de l’American Society for Nutrition en juillet 2023 à Boston, s’avèrent particulièrement prometteurs.

Après un examen minutieux de questionnaires et d’actes de décès de plus de 90 000 citoyens américains sur une durée d’environ trente ans, il a été déterminé que la consommation quotidienne de plus d’une demi-cuillère à soupe d’huile d’olive réduisait significativement, de 28%, le risque de décès par démence.

Remplacer les graisses couramment consommées par une quantité équivalente d’huile d’olive serait même associé à une diminution du risque de décès par démence entre 8 et 14%.

Anne-Julie Tessier, chercheuse éminente de la Harvard Chan School of Public Health, souligne : “Notre étude renforce les directives diététiques recommandant des huiles végétales telles que l’huile d’olive et suggère que ces recommandations soutiennent non seulement la santé cardiaque, mais aussi potentiellement la santé du cerveau.

Opter pour l’huile d’olive, un produit naturel, au lieu de graisses telles que la margarine et la mayonnaise commerciale est un choix sûr et peut réduire le risque de démence mortelle”.

Les propriétés singulières de l’huile d’olive #

L’UFC Que Choisir évoque que les bénéfices de l’huile d’olive ne sont pas uniquement dus à la qualité de l’alimentation, mais plutôt à ses constituants intrinsèques. Effectivement, cette huile est exceptionnellement riche en antioxydants, notamment les polyphénols, tocophérols et vitamine E.

Anne-Julie Tessier spécifie par ailleurs que certains des composés antioxydants de cette huile peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, suggérant une action directe, mais également indirecte en favorisant la santé cardiovasculaire.

Une influence bénéfique globale #

L’huile d’olive ne se limite pas à ses vertus neuroprotectrices. Une étude parue en janvier 2022 dans le Journal de l’American College of Cardiology avait déjà révélé les multiples bénéfices de cette huile sur la santé générale.

En intégrant davantage cette huile à notre alimentation quotidienne, il serait possible de réduire le risque de diverses maladies mortelles, allant des affections cardiovasculaires aux pathologies respiratoires.

L’huile d’olive, par ses qualités uniques, est une addition précieuse à notre régime alimentaire, non seulement pour ses qualités gustatives, mais aussi pour ses propriétés thérapeutiques reconnues.

Sa contribution à la préservation cognitive est indéniablement un sujet d’étude à approfondir, et ce, pour le bien-être des générations futures.