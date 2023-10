Gabriel Attal bouleverse tout : juin, le nouveau mois décisif pour les élèves de seconde et première

Alors que tous les examens du baccalauréat auront lieu dans un même mois, il ne sera pas possible d'assurer des cours pour les élèves de première et de seconde durant cette période.

Une volonté ministérielle de réinvestir le mois de juin #

Ainsi, revenir à l’ancien calendrier du baccalauréat pose à nouveau la question éternelle de la récupération du mois de juin pour ces élèves.

La problématique a été soulevée dès le mois de juin dernier par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui expliquait lors d’une interview sur France 2 que la fin de l’année scolaire pourrait permettre une forme d’engagement supplémentaire.

Depuis lors, son successeur Gabriel Attal a repris ce souhait et a déclaré lors de sa conférence de presse de rentrée le 28 août dernier qu’il fallait plus que jamais non seulement récupérer le mois de juin mais également investir le troisième trimestre.

Rendre le mois de juin bénéfique pour les orientations #

Selon ses propos, la fin de l’année scolaire pourrait devenir une période qui permettrait de mettre à profit le temps disponible pour aborder les questions d’orientation mais également poursuivre l’exploration des différents métiers et domaines professionnels.

Ainsi, les élèves de seconde et première pourraient mieux préparer leur avenir professionnel et leur entrée dans l’enseignement supérieur.

« Une autre possibilité est de faire du mois de juin un moment utile en seconde et première années pour l’orientation », a ajouté le Ministre de l’Éducation nationale.

Ce réaménagement du calendrier scolaire offrirait donc aux élèves concernés la chance de profiter d’un temps précieux pour mûrir leurs choix et prendre des décisions éclairées quant à leur parcours futur.

Des ateliers et stages pour découvrir les métiers #

Pour rendre cette période productive, des ateliers et stages pourraient être organisés par les établissements scolaires, en collaboration avec des entreprises, des organismes de formation ou encore des universités.

Ces actions permettraient aux étudiants de découvrir concrètement les différentes professions et filières, de rencontrer des professionnels et d’affiner ainsi leurs aspirations.

Cela pourrait également être l’occasion de proposer des rencontres avec d’autres élèves ayant déjà emprunté ce même chemin et souhaitant partager leur expérience. Les témoignages et conseils de ces anciens étudiants favoriseraient une meilleure compréhension des parcours possibles et des réalités du terrain.

Un dispositif bénéfique pour tous les acteurs de l’éducation nationale #

Ce nouvel aménagement du calendrier scolaire profiterait non seulement aux élèves, qui pourraient ainsi mieux préparer leur avenir professionnel et leur entrée dans l’enseignement supérieur, mais également aux enseignants et aux établissements qui pourraient ainsi disposer d’un temps supplémentaire pour accompagner les étudiants dans leur orientation.

En outre, ce dispositif pourrait également être une opportunité pour les entreprises et autres structures d’accueil de se faire connaître auprès des jeunes talents, de susciter des vocations et d’attirer davantage de candidats vers certaines filières en tension.

En somme, la réinvestissement du mois de juin pour les élèves de première et terminale semble être une idée intéressante et porteuse de bénéfices pour tous les acteurs concernés. Reste à savoir si cette proposition sera mise en place et comment elle sera concrétisée au sein des établissements scolaires français.