La guerre silencieuse contre les super-bactéries résistantes menace notre futur

Cette souche de staphylocoques, la plus répandue chez l'homme, "partage avec les bactéries Escherichia coli le triste privilège d'être en tête des germes responsables des infections nosocomiales", note l'Institut Pasteur.

Le staphylocoque doré, une bactérie redoutable #

Escherichia coli et streptocoque pneumoniae, également meurtrières #

Escherichia coli, qui se classe deuxième parmi les infections bactériennes les plus mortelles, peut être responsable d’infections alimentaires parfois graves principalement chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

C’est également le cas du Streptococcus pneumoniae responsable des infections pneumococciques pouvant affecter l’oreille moyenne chez les enfants, les sinus chez les adultes et les méninges cérébrales, le sang et les poumons.

À lire Gérer efficacement le stress : conseils pour une vie plus sereine

L’antibiorésistance, un problème croissant de santé publique #

Les antibiotiques sont la solution pour traiter les infections bactériennes. Cependant, leur utilisation a parfois été excessive, entraînant l’émergence de bactéries résistantes à ces médicaments : la résistance aux antibiotiques.

« Ce phénomène touche aussi bien les bactéries responsables d’infections que les bactéries généralement inoffensives qui sont naturellement présentes sur notre corps, les animaux et dans notre environnement », précise le ministère de la Santé. Une fois développée, la résistance peut être transmise à d’autres espèces, contribuant ainsi à son expansion.

L’Organisation mondiale de la santé s’inquiète de la hausse des résistances #

Fin 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) exprime sa préoccupation devant l’augmentation de la résistance aux antibiotiques chez les infections bactériennes chez l’homme.

À lire La lecture révolutionne votre bien-être comme jamais

« Bien que les tendances en matière de résistance soient restées globalement stables au cours des quatre dernières années, les infections du sang dues à des souches résistantes d’Escherichia coli et de Salmonella spp., ainsi que les infections gonococciques résistantes, ont augmenté d’au moins 15 % par rapport aux taux constatés en 2017 », précise-t-elle.

Des mesures pour lutter contre l’antibiorésistance #

Pour endiguer le phénomène de l’antibiorésistance, différentes mesures peuvent être prises. Tout d’abord, il est essentiel de continuer à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l’utilisation raisonnée des antibiotiques.

De plus, favoriser le développement de nouveaux antibiotiques et soutenir la recherche permettrait de trouver de nouvelles molécules pour lutter contre les bactéries résistantes.

Promouvoir des pratiques d’élevage plus responsables #

Un autre enjeu majeur est de promouvoir des pratiques d’élevage plus responsables et de limiter l’usage excessif d’antibiotiques chez les animaux.

À lire Ce médecin raconte comment il a transformé les services médicaux d’urgence à bord des avions Air France

En effet, une utilisation excessive et inappropriée de ces médicaments dans le secteur de l’élevage favorise le développement de bactéries résistantes qui peuvent ensuite être transmises à l’homme via la chaîne alimentaire.

La nécessité d’une approche globale face à l’antibiorésistance #

La lutte contre l’antibiorésistance requiert donc une approche globale et coordonnée, impliquant tous les acteurs du domaine médical, vétérinaire et environnemental.

Il est important de reconnaître que cette problématique n’a pas de frontières, et qu’il est essentiel de partager les connaissances et les avancées scientifiques en matière de prévention, de surveillance et de traitements des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques.

En somme, il est impératif de prendre conscience du problème de l’antibiorésistance et de travailler ensemble à l’élaboration de stratégies pour y faire face, afin de protéger notre santé publique et celle des générations futures.

À lire Les experts révèlent la protection hygiénique la moins recommandée pour la santé