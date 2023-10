Manger des protéines après 50 ans peut révolutionner votre silhouette

Il est bien connu que le corps subit des transformations après l'âge de 50 ans. Les hormones féminines, comme les œstrogènes et la progestérone, diminuent, ce qui entraîne une baisse du métabolisme de base et une combustion moindre des calories de manière spontanée.

Les changements du corps après 50 ans #

De plus, on observe une proportion plus élevée de testostérone, une hormone masculine, ce qui fait que nous commençons à stocker les graisses dans notre abdomen, alors qu’auparavant elles étaient principalement localisées dans nos cuisses.

Pourtant, il est reconnu que le sommeil est essentiel pour gérer son poids. Malgré ces défis liés à l’âge, il reste possible de garder un poids santé après 50 ans avec quelques ajustements alimentaires.

La consommation de protéines pour rester mince #

Après 50 ans, n’hésitez pas à augmenter votre consommation de protéines pour maintenir un poids santé.

Un apport élevé en protéines stimule le métabolisme, réduit l’appétit et a des effets positifs sur plusieurs hormones impliquées dans la régulation du poids.

Lorsque nous mangeons, notre organisme nécessite de l’énergie pour digérer et transformer les micronutriments provenant des aliments consommés. Le métabolisme des glucides brûle environ 10% des calories, contre 3% pour les lipides.

Par conséquent; les protéines coûtent cher à notre corps puisqu’il utilise jusqu’à 30% des calories issues de ces nutriments uniquement pour la digestion.

L’avantage énergétique des protéines #

En fait, si nous ingérons 100 calories en provenance exclusivement des protéines, seules 70% d’entre elles seront transformées en **calories utilisables**. Ainsi, consommer des protéines permet de gérer son poids car la dépense énergétique liée à leur digestion est plus importante que celle des autres macronutriments.

De plus, les protéines favorisent un sentiment de satiété, ce qui limite les envies de grignotage et aide à garder son poids santé. En effet, lorsqu’on consomme davantage de protéines, notre organisme sécrète plus d’hormones de satiété (comme la leptine) et moins d’hormones stimulant la faim (telles que la ghreline).

Il est donc important de privilégier des sources de protéines de qualité pour bénéficier de tous leurs avantages. Parmi celles-ci, on retrouve le poisson, la volaille, les œufs, le tofu, les légumineuses ou encore les yaourts et fromage blancs.

Adapter ses portions avec l’âge #

Pour s’assurer de garder un poids santé après 50 ans, il est également judicieux d’ajuster la taille de ses repas pour tenir compte de la diminution du métabolisme.

En effet, il est fréquent que les besoins énergétiques baissent avec l’âge : non seulement à cause des changements hormonaux, mais aussi du fait d’une réduction souvent progressive de l’activité physique.

Ainsi, il est important d’éviter de consommer des portions trop importantes et trop riches en calories, afin d’éviter une prise de poids indésirable liée au ralentissement métabolique.

La nécessité d’autres ajustements alimentaires #

En plus de privilégier la consommation de protéines, il peut être intéressant pour bénéficier d’un poids santé apres 50 ans de **réduire sa consommation d’aliments riches en sucres et en graisses saturées**. Il est également conseillé d’opter pour des aliments riches en fibres, qui aident à contrôler la faim et facilitent le transit intestinal.

Enfin, n’oubliez pas non plus de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée, car cela aide à rester hydraté et contribue à un bon fonctionnement de notre organisme. Une bonne hydratation permet également de faciliter la digestion et d’éliminer les toxines de notre corps.

Pour garder un poids santé après 50 ans, il est essentiel d’agir sur plusieurs aspects de notre alimentation, dont l’augmentation de notre consommation de protéines et l’adaptation de nos portions. Ainsi, malgré les changements hormonaux et le ralentissement métabolique, il reste possible de mener une vie saine et équilibrée à cet âge.