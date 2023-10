Ce médecin raconte comment il a transformé les services médicaux d’urgence à bord des avions Air France

Ces événements mettent en lumière certaines lacunes dans l'organisation et le matériel d'urgence médicale proposés par la compagnie française lors de ses vols.

Voici son témoignage et ses recommandations pour améliorer ces services indispensables.

Première intervention du Dr Vincent Liu-Bousquel sur un vol Paris-Bucarest #

Lors d’un vol Air France reliant Paris à Bucarest, le Dr. Vincent Liu-Bousquel, anesthésiste-réanimateur âgé de 34 ans, répond à une annonce en cabine sollicitant un médecin pour porter secours à un passager se sentant mal.

Il contacte alors les services médicaux d’urgence locaux (SAMU), qui permettent une communication avec une équipe médicale appropriée et assurent qu’un véhicule sera présent à l’atterrissage pour transporter rapidement le patient vers un établissement adapté.

À lire Gérer efficacement le stress : conseils pour une vie plus sereine

Suite à cet incident, Air France invite Dr Liu-Bousquel à rejoindre leur programme Communauté des Médecins Embarqués (CME), qui répertorie les médecins disponibles et présents sur chaque vol afin d’assurer des soins rapides aux passagers ayant besoin d’aide médicale.

Deuxième intervention sur un vol long-courrier entre Séoul et Paris #

Le Dr Liu-Bousquel intervient une seconde fois, lors du vol AF 267 reliant Séoul à Paris, un voyage sans escale de 14 heures à bord d’un Boeing 777-300ER. Malgré la solidarité de l’équipage, il souligne leur manque de connaissances en termes médicaux et les difficultés pour mettre la main sur le matériel nécessaire.

« En outre, indique-t-il, il manquait dans la trousse médicale des médicaments utiles spécifiques à cette situation, tels que des agents thérapeutiques permettant de resserrer les vaisseaux sanguins en cas de défaillance cardiovasculaire. L’adrénaline était la seule option disponible malgré ses effets potentiellement arythmogènes et autres effets secondaires. »

À lire La lecture révolutionne votre bien-être comme jamais

Recommandations pour améliorer les services médicaux d’urgence sur les vols Air France #

D’après ces deux expériences, le Dr Vincent Liu-Bousquel recommande que la compagnie aérienne :

– Réorganise son matériel et en facilite l’accès ;

– Forme au moins un membre d’équipage aux termes médicaux basiques afin de fournir une meilleure assistance ;

– Équipe les vols long-courriers d’outils de diagnostic portables ainsi que de médicaments exceptionnels dont l’utilisation devrait être supervisée par des médecins autorisés ;

et ce, sur la base d’un diagnostic quasi certain ou en raison de l’état du patient.

Un témoignage crucial pour l’amélioration des services à bord #

L’intervention salvatrice du Dr Liu-Bousquel lors de ces deux vols soulève des questionnements légitimes concernant les équipements et protocoles appliqués par Air France en matière d’urgence médicale.

Espérons que cette compagnie emblématique de la France saura prendre en compte le témoignage de ce médecin héroïque pour optimiser son offre et renforcer ainsi la sécurité et la sérénité des passagers durant leurs voyages aériens.

À lire La guerre silencieuse contre les super-bactéries résistantes menace notre futur

Il est primordial que toutes les compagnies prennent conscience des améliorations qui restent à accomplir dans ce domaine si crucial. Les voyageurs doivent avoir pleinement confiance dans les structures mises à leur disposition en cas d’incident, et c’est la responsabilité des acteurs du transport aérien de mettre tout en œuvre pour assurer leur bien-être et leur sécurité.