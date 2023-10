Podcasts : les tendances secrètes et les défis inattendus qui vont redéfinir l’avenir de l’audio

Les défis auxquels est confrontée l’industrie du podcast #

Par exemple, certaines entreprises telles que Spotify ont dû fermer toutes les offres d’emploi dans leur secteur du podcast. Les licenciements récents chez Vox Media montrent également que l’industrie doit faire face à des ajustements.

Non seulement le marché connaît des bouleversements, mais il y a également un ralentissement de la création de nouveaux contenus. Les créateurs et l’industrie préfèrent se concentrer sur ce qui fonctionne dans ce climat incertain.

Le problème majeur reste la découverte de nouveaux podcasts, et les créateurs s’accordent pour dire que lancer une nouvelle émission est risqué tant que la découvrabilité reste faible.

En revanche, une solution adoptée consiste à lancer de nouvelles émissions sur des chaînes existantes. Cela permet aux auditeurs fidèles de découvrir plus facilement de nouveaux programmes, comme l’a fait récemment The New York Times en diffusant son podcast Hard Fork via le flux RSS de Sway.

Innovations et tendances dans l’industrie du podcast #

Malgré ces défis, l’industrie du podcast continue d’évoluer et d’innover. Par exemple, l’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour détecter les tendances musicales à venir et influencer le contenu des podcasts.

De plus, les formats d’actualité sont particulièrement plébiscités, tant en termes d’enthousiasme du public que de volume de production.

Les podcasts permettent désormais à chacun, journaliste ou non, de jouer un rôle dans la diffusion des informations. Une raison possible à cette popularité est que l’écoute de podcasts se prête facilement à la multitâche et à des sessions relativement courtes, répondant ainsi à l’économie de l’attention des consommateurs.

Même si le marché semble stagner au niveau des classements, cela pourrait indiquer une stabilisation et une organisation de celui-ci. En effet, aucun des dix podcasts les plus populaires aux États-Unis n’a été lancé au cours des deux dernières années.

Cette situation peut décevoir les producteurs cherchant des investissements externes, mais elle suggère également un marché plus mature.

Les initiatives pour soutenir et développer l’industrie du podcast #

Afin de stimuler l’industrie du podcast et soutenir les talents émergents, certaines entreprises et institutions mettent en place des initiatives originales. Un exemple récent est celui de Pod’ Casting, organisé par Radio France. Il s’agit du premier casting géant pour découvrir les talents de demain dans le domaine du podcast.

D’autres projets visent à donner de la visibilité aux créateurs francophones, comme Histoires salées, un podcast sur l’univers maritime proposé par France Bleu, ou Bonnes Ondes, la nouvelle newsletter de Radio France qui entend ravir les auditeurs.

Enfin, l’adaptation de podcasts en bande dessinée montre également comment ce médium continue d’évoluer. Un exemple est l’expédition incroyable de Corentin Tréguier au Congo, un podcast sarcastique et réaliste qui explore les aspects cachés des expéditions françaises pendant l’époque coloniale.

Malgré certains défis, tels que le ralentissement de la création de nouveaux contenus et une découvrabilité insuffisante, l’industrie du podcast poursuit son évolution et présente de nombreuses innovations et tendances prometteuses. Les acteurs du secteur doivent adapter leurs stratégies pour répondre à ces défis tout en continuant à attirer et fidéliser un public toujours plus exigeant.