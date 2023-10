Ces femmes visionnaires redéfinissent le succès dans un monde assoiffé de sens

Au fil des années, elle a rencontré et encouragé de nombreuses femmes entrepreneurs, portées par leurs ambitions professionnelles et personnelles.

Le parcours inspirant de Frédérique Jeske #

Pour certaines, il s’agit de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que pour d’autres, la recherche de l’autonomie financière est une priorité.

L’importance de l’entrepreneuriat pour les femmes #

Frédérique Jeske souligne que l’une des opportunités majeures offertes par l’entrepreneuriat est la liberté d’être soi-même, sans contraintes ni règles. Cette voie attire particulièrement les femmes en quête d’indépendance et d’épanouissement.

Selon elle, il n’y a pas d’âge idéal pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Si les jeunes sont souvent avantagés par leur manque d’obligations, celles qui ont atteint la trentaine bénéficient également de plus d’expérience et de maturité.

Vaincre la peur et développer la confiance en soi #

La principale difficulté à surmonter pour les femmes souhaitant créer leur entreprise réside souvent dans la peur et le manque de confiance en soi.

Pour aider ces femmes à passer le cap, Frédérique Jeske et le Réseau Entreprendre ont lancé en 2016 un programme spécifiquement dédié aux femmes, Wom’Energy. Ce programme vise à soutenir les projets féminins en adoptant une approche différente.

Les compétences des entrepreneures au service de la RSE et de l’inclusion #

Frédérique Jeske affirme que les femmes entrepreneurs font preuve d’un véritable engagement envers leur cause, se tournant rapidement vers des sujets liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et à l’inclusion.

Elles sont donc des atouts précieux pour le monde du travail, car elles cultivent un leadership orienté vers les autres et savent mobiliser leurs équipes pour atteindre leurs objectifs. De plus, elles n’hésitent pas à demander de l’aide ou à s’appuyer sur leur réseau.

Solidarité intergénérationnelle entre femmes entrepreneurs #

La collaboration intergénérationnelle est un aspect clé du soutien aux femmes entrepreneurs. Selon Frédérique Jeske, les jeunes femmes peuvent apporter leur expertise dans des domaines tels que le numérique, tandis que les femmes expérimentées peuvent partager leurs connaissances et conseils avisés.

L’entraide entre générations permet ainsi de créer un environnement riche et innovant.

Promouvoir le féminisme et encourager l’entrepreneuriat féminin grâce aux hommes #

Pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de femmes entrepreneurs, il est également essentiel de compter sur le soutien des hommes. En s’alliant et en travaillant ensemble, hommes et femmes peuvent ainsi contribuer à faire évoluer les mentalités, encourager l’entrepreneuriat féminin et promouvoir l’égalité des sexes dans le monde du travail.

Le leadership au féminin : un modèle pour les entreprises du 21e siècle #

Aujourd’hui, les entreprises prennent conscience de l’importance d’un leadership plus humain et proche des collaborateurs. Les femmes entrepreneurs ont alors un rôle central à jouer dans cette évolution des mentalités professionnelles.

En effet, leur approche engageante et inclusive permet de tisser des liens durables et de donner véritablement du sens aux projets qu’elles entreprennent.

En somme, l’entrepreneuriat féminin est une voie d’avenir pour celles qui cherchent à concilier leurs aspirations professionnelles et personnelles tout en faisant avancer la société vers un monde plus juste et responsable.