Journalisme à l’ère numérique : ces transformations de 2023 que tout le monde doit connaître

Le défi de la monétisation du contenu en ligne #

Pourtant, comment conserver le caractère nerveux et immédiat de Twitter tout en éliminant les débordements et les contenus haineux ? Une solution qui semble se profiler en 2023 est le choix d’une formule d’abonnement payant.

L’époque où tout était gratuit sur Internet tire incontestablement à sa fin. Cependant, il s’agit d’un changement culturel qui prend plus de temps en France, comparativement à d’autres pays anglo-saxons et nordiques notamment, où le public est davantage habitué à payer pour accéder à l’actualité.

Les médias traditionnels face au défi de l’interaction avec le public #

La croissance fulgurante des structures en 2022 fut largement soutenue par une thématique essentielle et un travail éditorial recherché. L’interaction constante avec le public, qui devient de plus en plus difficile pour les médias traditionnels, représente également un atout non négligeable des nouveaux formats d’information.

L’expérience de France Info avec ce type de format est à cet égard intéressante, même s’il existe toujours un risque de créer une télévision moins attrayante dans l’ensemble.

Concernant TikTok, il faut souligner le compte de France 3 Bretagne qui propose des contenus réalisés par un ancien participant du programme « Devenir journaliste » du CFPJ, Benoit Thibault. Dans les deux cas, ces plateformes nous rappellent que la forme et le fond sont indissociables, tant dans la pédagogie que dans le journalisme.

L’intelligence artificielle : menace ou opportunité pour le journalisme ? #

Cette question revient fréquemment au cours des formations dispensées ces derniers mois et suscite souvent un mélange de prudence et de fascination chez les non-journalistes.

Malgré tout, il convient de garder a l’esprit que l’intelligence artificielle reste un outil dont les journalistes peuvent tirer parti pour des tâches telles que le tri, la recherche de sources, et la réalisation de travaux quotidiens les empêchant de se consacrer à des sujets plus longs.

Sans aucun doute, une IA suffisamment performante pourrait produire des articles courts. Cependant, le journalisme de terrain demeure la pierre angulaire du métier.

De même, un journaliste possède une capacité d’analyse et de prospective bien supérieure à celle d’une intelligence artificielle pour raconter ce qui se passe à un moment donné ou ce qui est sur le point de se produire.

Dans un article publié par The Conversation, le professeur en journalisme Patrick White rappelle que Francesco Marconi, responsable des laboratoires Media Labs au Wall Street Journal et à l’Associated Press, estime que 8 à 12 % des tâches actuelles des reporters seront un jour prises en charge par des machines.

En conséquence, cela permettra aux rédacteurs et journalistes de se recentrer sur des contenus à forte valeur ajoutée, tels que les articles long-format, les interviews approfondies, l’analyse, le data journalism et le journalisme d’investigation.

S’adapter ou disparaître #

Finalement, il apparaît que face aux défis posés par l’ère numérique et les nouveaux formats de médias en ligne, les professionnels du journalisme doivent sans cesse repenser leur métier et leurs modèles économiques.

S’adapter à ces transformations en tirant parti des outils technologiques et en adoptant des formules payantes semble être la clé pour garantir la pérennité d’un journalisme de qualité et indépendant à l’heure où l’information circule plus rapidement que jamais.