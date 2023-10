La robotique et l’IA pour relever les défis des pénuries de main-d’œuvre en 2023

La multiplication des partenariats spécialisés entre industrie et éducation contribuera à combler l’écart de compétences dans le domaine de la robotique.

Marc Segura, président d’ABB Robotics, présente ses prévisions pour les tendances majeures en matière d’automatisation robotique pour 2023.

Impact des pénuries de main-d’œuvre et adoption croissante de la robotique #

L’impact des pénuries de main-d’œuvre mondiales devient de plus en plus lourd pour de nombreuses entreprises qui cherchent à répondre aux demandes de leurs clients, explique Marc Segura.

Ajoutez à cela les incertitudes mondiales, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts de l’énergie due aux événements internationaux en 2022, il n’est pas surprenant qu’un nombre croissant d’entreprises se tournent vers l’automatisation robotique pour gagner en flexibilité, renforcer leur résilience et rendre leurs opérations plus durables.

Pénuries de main-d’œuvre et demande croissante de robots #

La demande de robots augmentera en réponse aux pénuries mondiales de main-d’œuvre

, les entreprises cherchant à relocaliser leurs activités.

L’impact des pénuries de main-d’œuvre se fait déjà sentir dans tous les secteurs et cette tendance devrait se poursuivre en 2023, en raison du vieillissement de la population et d’une réticence croissante à l’égard des emplois mal rémunérés et peu gratifiants.

Selon une enquête menée par ABB Robotics en 2022 auprès de 1 610 entreprises, 74 % des entreprises européennes et 70 % des entreprises américaines ont déclaré qu’elles prévoyaient de relocaliser leurs opérations.

Sur ces pourcentages, 75 % en Europe et 62 % aux États-Unis ont indiqué qu’ils prévoient d’investir dans l’automatisation robotique au cours des trois prochaines années.

Les robots assumeront de plus en plus de tâches pénibles, qui ne sont plus attrayantes pour les humains, contribuant ainsi à résoudre le problème mondial de pénurie de main-d’œuvre et de compétences.

Développement de l’IA et des technologies autonomes #

L’intelligence artificielle (IA) et les technologies autonomes faciliteront l’utilisation des robots, capables d’effectuer un nombre croissant de tâches dans de nouveaux secteurs.

Au fur et à mesure que les technologies autonomes simplifieront la programmation, l’exploitation et la maintenance des robots, davantage d’entreprises feront leur premier investissement dans la robotique ou exploreront des moyens de les déployer dans de nouvelles applications.

À mesure que leurs capacités se développent, les robots entreront de plus en plus dans des secteurs qui ne sont pas traditionnellement associés à des environnements tels que la fabrication et la distribution, comme l’électronique, la santé, le commerce électronique, la pharmacie et la restauration.

Les contrôleurs OmniCore d’ABB visent à rendre les robots plus ouverts et connectés, les rendant ainsi plus accessibles pour les petites entreprises et les startups souhaitant adopter l’automatisation.

Renforcement des partenariats entre industrie et éducation #

Le nombre croissant de partenariats spécialisés entre l’industrie et l’éducation fournira à la main-d’œuvre actuelle et future les compétences nécessaires pour réussir dans une nouvelle ère d’automatisation.

Comme de plus en plus d’entreprises adoptent des robots, il est nécessaire que le personnel acquiert de nouvelles compétences pour s’adapter à un environnement automatisé.

ABB compte déjà plus de 200 partenariats avec des institutions éducatives qui exploitent ses robots, le logiciel RobotStudio® de programmation et de simulation, ainsi que des outils de réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR) pour enseigner aux étudiants de tous âges les compétences requises pour programmer et utiliser l’automatisation robotique.

Les robots, une solution flexible face à l’incertitude #

Evoluant de manière modulaire et capable de maîtriser un éventail croissant de tâches, les robots constituent un moyen idéal de gérer les incertitudes et rendre les entreprises plus résistantes.

Alors que les nouvelles technologies continuent de faciliter l’utilisation et le déploiement des robots, nous sommes convaincus que 2023 sera une année d’opportunités qui permettra aux entreprises et à leurs employés d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité, d’efficacité et de flexibilité.

ABB Robotics & Discrete Automation est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions robotiques.