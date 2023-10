Céline Dion serait décédée, une annonce fracassante ?

Récemment, Céline Dion a partagé sur Instagram des informations concernant ses problèmes de santé qui l’affectent depuis un certain temps. Elle a déclaré que ces défis étaient difficiles à affronter et qu’il lui était pénible d’en parler. Tristement, elle annonce ne pas être prête à reprendre sa tournée en Europe en février.

Sa sœur, Claudette Dion, a donné des nouvelles sur la manière dont Céline fait face à sa maladie. Elle se dit convaincue que la vie récompensera les contributions de Céline, car elle est extrêmement intelligente, généreuse, talentueuse et profondément amoureuse de la vie.

Astucieusement, Claudette envoie des ondes positives en souhaitant que sa sœur remonte sur scène prochainement. Au lieu de donner beaucoup d’importance au destin de Céline, Claudette préfère transmettre des pensées positives dans l’espoir que Céline fasse son retour.

Les débuts de Céline Dion et ascension fulgurante dans la musique #

Née dans une famille nombreuse de Charlemagne, au Québec, Céline Dion est devenue célèbre en tant que jeune star au Canada avec une série d’albums en français dans les années 1980. La chanteuse a acquis une reconnaissance internationale en remportant le concours Eurovision de la chanson en 1988 avec « Ne partez pas sans moi », représentant la Suisse.

Son premier album en anglais, Unison, lui a permis d’occuper une place importante dans le domaine de la musique pop, principalement en Amérique du Nord et dans divers marchés anglophones. La supercélébrité internationale est venue avec l’album The Colour of My Love.

Quelques-uns des albums les plus vendus de Dion comprennent Falling into You, Let’s Talk About Love, These Are Special Times, et A New Day Has Come, tous certifiés diamant aux États-Unis avec plus de 30 millions de ventes mondiales chacun.

Elle a également sorti plusieurs succès internationaux tels que « The Power of Love, » « Because You Loved Me, » « It’s All Coming Back to Me Now, » « My Heart Will Go On, » « I’m Your Angel » et « I’m Alive ». Parallèlement à ses disques en anglais, Dion continue de sortir des albums en français, D’eux étant l’album en langue française le plus vendu de tous les temps.

Une carrière marquée par de nombreux succès et records #

Durant les années 2000, Céline Dion s’est imposée comme une performeuse sur scène avec A New Day… à Las Vegas, la résidence de concerts ayant généré le plus de revenus de tous les temps, et la tournée mondiale Taking Chances, l’une des tournées les plus lucratives de cette décennie.

En 1982, sa participation au Festival Yamaha de la chanson populaire à Tokyo marque le début de sa popularité à l’échelle mondiale. Elle y remporte les prix de Meilleure interprète et Meilleure chanson avec « Tellement j’ai d’amour pour toi ».

En 1983, elle devient la première artiste canadienne à recevoir un disque d’or en France pour son single « D’amour ou d’amitié ». Elle remporte également plusieurs Félix, notamment ceux de la Révélation de l’année et de la Meilleure interprète féminine.

Un retour après une pause dans sa carrière #

Après avoir sorti et promu treize albums au cours des années 1990, Dion a voulu prendre du recul et se consacrer à sa vie privée. Présente sur l’album All The Way… A Decade Of Song, elle annonce qu’elle souhaite vivre loin des projecteurs et profiter de la vie.

Toutefois, suite aux attentats du 11 septembre, Dion revient sur scène pour interpréter « God Bless America » lors du concert bénéfice America : A Tribute to Heroes.

Chuck Taylor du magazine Billboard loue sa prestation, affirmant qu’elle révèle sa capacité à susciter des émotions qui touchent l’âme. L’album met en lumière la croissance personnelle de Dion en tant que femme et aborde le thème de la maternité, avec des titres comme « A New Day Has Come » ou encore « Goodbye’s ».

Rumeurs concernant Céline Dion : est-ce la fin ? #

Le 15 janvier 2022, Céline Dion partageait des nouvelles sur ses défis de santé, ce qui a provoqué un vent de panique chez certains fans, suscitant des rumeurs alarmistes et infondées sur son décès.

Pourtant, les messages récents de sa sœur Claudette témoignent du courage, de la positivité et de l’espoir en une reprise rapide. Attendons-nous donc à encore voir Céline briller sur scène dans le futur !