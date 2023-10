CAF annonce une aide de 607 euros : de nombreux Français en bénéficient, êtes-vous éligible ?

À partir du 5 octobre, plus de 1,8 million de personnes devraient recevoir une aide financière sous forme de RSA de la CAF. Cette allocation, d’un montant forfaitaire de 607 euros, vise à soutenir les personnes les plus démunies et précaires. Explications sur les modalités et les critères d’éligibilité.

Qu’est-ce que le RSA de la CAF et comment fonctionne-t-il ? #

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une prestation sociale créée en 2007 et mise en place en 2009. Aujourd’hui, son montant s’élève à 607 euros après d’importantes augmentations, un montant forfaitaire qui sert de base au calcul de l’aide.

Il varie selon plusieurs paramètres et peut être soit plus élevé, soit moins élevé que le montant initial. Selon les dispositions de l’organisation, le paiement de cette aide se fera le 5 octobre prochain, puis à la même date chaque mois pour les bénéficiaires.

À lire La CAF va suspendre les allocations, voici comment l’éviter

Si cette date tombe un jour non ouvrable ou un jour férié, les versements auront lieu le jour ouvrable suivant.

Une aide valable pour trois mois #

L’aide au titre du RSA représente une allocation pour septembre et est valable pour une période de trois mois. À l’issue de ces trois mois, vous devez soumettre une nouvelle déclaration trimestrielle afin de continuer à bénéficier de l’assistance.

L’objectif du RSA et les priorités en termes de bénéficiaires #

Le but principal de cette aide est de garantir un minimum de ressources aux personnes en difficulté, les chômeurs étant en première ligne. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), en 2018, près de la moitié des bénéficiaires étaient des personnes seules sans enfants.

À lire La précarité alimentaire pousse de plus en plus de Français à voler dans les supermarchés

Concernant les montants, le forfait pour un couple sans enfant s’élève à 911 euros. Pour les familles avec au moins un enfant à charge, une somme supplémentaire de 243 euros est attribuée pour chaque enfant.

Les démarches pour demander le RSA de la CAF #

Pour être éligible à cette assistance, il est nécessaire d’effectuer une demande auprès de l’organisation compétente. Si vous n’êtes pas encore bénéficiaire, vous devez vous inscrire sur le site officiel de la CAF (Caisse d’allocations familiales) afin de déterminer si vous avez droit au RSA.

Quels sont les critères d’éligibilité ? #

Dans le but de soutenir un maximum de Français affectés par la précarité, plusieurs critères ont été définis permettant d’établir l’éligibilité des demandeurs. Ces critères concernent notamment :

– Le âge : Pour bénéficier du RSA, il faut avoir au moins 25 ans. Une exception est faite pour les personnes de moins de 25 ans ayant un ou plusieurs enfants à charge.

À lire Une astuce secrète pour diminuer drastiquement votre taxe foncière

– Le niveau de revenus : L’aide s’adresse principalement aux personnes disposant de ressources financières limitées, le montant du RSA étant dégressif selon les revenus du foyer.

– La résidence : Pour prétendre au RSA, il faut résider en France de manière stable et effective.

Faire face à la crise : les mesures gouvernementales et locales #

Face aux crises économiques récentes et aux besoins sociaux croissants, le gouvernement et certaines collectivités ont agi. Ils ont instauré des aides pour les ménages profondément affectés.

Des soutiens pour la rénovation énergétique ou pour les commerçants existent dans plusieurs régions.

À lire La facture d’EDF augmente considérablement, voici une demande pour réduire la dépense

Si le RSA vous intrigue, et que vous envisagez une demande, consultez le site de la CAF. Vous y trouverez des informations et pourrez commencer les démarches.