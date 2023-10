Lidl surprend encore : un accessoire révolutionnaire pour ranger son maquillage efficacement

Lidl a récemment lancé un superbe panier tressé de la gamme Livarno Home. Il a une contenance de 6 litres, mesurant 30 x 22 x 14 cm pour un poids léger de 420 grammes.

Il offre un rangement parfait pour vos produits de maquillage, tout en embellissant votre coin beauté. Cependant, évitez de le laver en machine ou de le sécher au sèche-linge pour maintenir sa qualité.

Lidl séduit avec ses organisateurs de maquillage à la fois pratiques et tendance. Ces éléments, alliant style et fonction, organisent avec brio vos pinceaux, palettes, et autres essentiels.

De plus, Lidl les offre à des tarifs compétitifs, rendant l’achat encore plus tentant pour les amateurs de beauté.

