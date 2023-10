Quiz d’Halloween ! Que savez-vous des vacances festives d’automne ?

Avec Halloween 2023 qui approche à grands pas, de nombreuses personnes commencent d’ores et déjà à sélectionner et planifier leurs costumes, décoration, les fêtes et événements auxquels elles assisteront.

Cependant, considérée comme l’une des fêtes les plus festives de l’année, remplie de plaisir et de bonbons, Halloween est un incontournable dans le calendrier. D’ailleurs, il est intéressant de revenir sur certaines statistiques marquantes des dernières années.

Quiz : Que savez-vous des vacances festives d’automne ? #

1. Cependant, quelle est l’origine d’Halloween ?

a) Une fête romaine antique

b) Une tradition américaine moderne

c) Un ancien festival celtique

d) Une célébration viking

À lire Halloween : une jack-o’-lantern nommée Lewis est l’icône virale d’Halloween de cette année

2. Quel légume était traditionnellement sculpté avant la citrouille pour Halloween ?

a) La tomate

b) Le navet

c) Le concombre

d) La carotte

3. Toutefois, quelle créature mythique est souvent associée à la chasse aux sorcières ?

a) Le loup-garou

b) Le vampire

c) La momie

d) Le fantôme

4. Dans quel pays la fête des morts est-elle célébrée en même temps qu’Halloween ?

a) Brésil

b) Inde

c) Mexique

d) Russie

5. Quelle est la couleur la plus associée à Halloween après l’orange ?

a) Rouge

b) Bleu

c) Vert

d) Noir

À lire Skelly, le géant du décor d’Halloween : les détaillants ont trouvé la formule magique

6. Quelle friandise est la plus distribuée pendant Halloween ?

a) Les chocolats

b) Les bonbons acidulés

c) Les sucettes

d) Les chewing-gums

7. Selon la superstition, que devriez-vous faire si vous croisez un chat noir le jour d’Halloween ?

a) Le caresser

b) Lui donner une friandise

c) Changer de direction

d) Lui dire « Joyeux Halloween! »

8. Quel est le nom du film d’horreur culte qui a pour personnage principal Michael Myers ?

a) Vendredi 13

b) Freddy

c) Halloween

d) L’Exorciste

9. Quel est l’objectif principal des enfants pendant la soirée d’Halloween ?

a) Jouer des tours

b) Regarder des films d’horreur

c) Manger des bonbons

d) Se déguiser en monstre

À lire Les 10 déguisements les plus effrayants pour Halloween 2023

10. Enfin, quel est l’animal souvent associé aux sorcières ?

a) Le rat

b) Le corbeau

c) Le chat noir

d) La chouette

1. c | 2. b | 3. b | 4. c | 5. d | 6. a | 7. c | 8. c | 9. c | 10. c

Quiz et les bonbons préférés lors d’Halloween #

Cependant, en 2021, selon Instacart, les M&M’s étaient-ils le bonbon d’Halloween le plus vendu ? La réponse est fausse. Par ailleurs, l’amour des amandes n’est pas aussi partagé qu’on pourrait le croire, puisque Almond Joy ne figure pas non plus parmi les confiseries favorites dans la plupart des états.

En revanche, ce que l’on sait, c’est que les M&M’s étaient les friandises les plus populaires pendant la saison d’Halloween en New York et au New Jersey.

À lire Avec votre Smartphone, vous vous exposez à une amende avec cet usage

Les fantômes célèbres et les légendes urbaines #

Parmi les histoires de fantômes les plus connues, notons que la Maison Blanche a elle aussi ses propres histoires de spectres. Selon History.com, la présence fantomatique la plus fréquemment rapportée dans le bâtiment serait en réalité celle d’Abraham Lincoln. Une rumeur vraie ou fausse ?

Toutefois, véridique. Tout cela fait partie du riche folklore entourant cette fête.

Une tradition qui traverse les frontières et s’ancre dans l’histoire #

Cependant, Halloween trouve ses racines dans diverses traditions à travers le monde. Aux Pays-Bas, une coutume semblable au porte-à-porte des enfants pour récolter des friandises a vu le jour sous la forme d’un échange original : les prières pour les âmes perdues contre de la nourriture et de l’argent. Cette tradition était appelée « Souling ».

À lire Météo matinale fraîche, mais retour surprenant de la canicule ces jours

Quiz : l’amour pour les animaux de compagnie se reflète dans les dépenses d’Halloween #

En ce qui concerne les dépenses pour les animaux de compagnie lors d’Halloween, 2021 a été marquée par un niveau record. Malheureusement, il n’est pas précisé combien cet engouement a coûté aux propriétaires d’animaux.

En revanche, il est certain que leur participation à la fête s’est traduite par un boom des ventes d’accessoires et déguisements pour animaux.

Les records de production de citrouilles #

Pour donner vie à toutes ces décorations caractéristiques, il faut bien sûr des acteurs majeurs dans la fourniture de matériaux. Les États-Unis ont ainsi vu certains états se démarquer en termes de production de citrouilles, l’ingrédient phare d’Halloween.

Quelques chiffres notables à ce sujet : l’Illinois est le plus gros producteur avec près de cinq fois la quantité produite par tout autre état.

Quiz et des records impressionnants en termes de taille et poids #

L’amour pour les citrouilles ne s’arrête pas qu’à leur production, puisque les années passées nous ont également valu quelques records Guinness étonnants en matière de taille.

En 2021, le record du monde pour la citrouille la plus lourde atteignait plus de 2700 livres. Fausse ou vraie ? Réponse : Fausse.