Halloween : une jack-o’-lantern nommée Lewis est l’icône virale d’Halloween de cette année

Parmi les décorations d’Halloween les plus en vogue cette saison, le Jack-o’-lantern, créée par Hyde and Eek Boutique et vendue dans les magasins Target, occupe une place de choix.

Populaire au même titre que le fameux squelette de 12 pieds de Home Depot ou la sculpture « Stranger Things » flottante de Max qui ont fait le buzz sur internet, le Jack-o’-lantern se distingue par son aspect effrayant.

Cette décoration unique en son genre représente un corps terrifiant drapé de robes noires déchirées et peut également parler avec une voix lugubre. Plusieurs vidéos mettant en scène ce produit hors du commun ont généré des millions de vues sur différents médias sociaux, l’une d’elles atteignant même plus de 8,1 millions de vues.

À lire Quiz d’Halloween ! Que savez-vous des vacances festives d’automne ?

L’engouement pour cette décoration à Halloween à travers les réseaux sociaux #

Actuellement, le site web de Target indique que le Jack-o’-lantern est épuisé, ce qui laisse penser qu’il s’agit bel et bien d’un véritable phénomène de mode. Les fans d’un certain Lewis (personnage apparemment populaire) répondent eux aussi présents et publient des TikToks de leur visite dans leurs magasins Target locaux.

Dans l’un de ces TikToks, un groupe d’amis suggère même en plaisantant de renommer leur groupe « The Lewis Pumpkins ». Cette tendance insolite démontre ainsi le succès fulgurant de cette décoration d’Halloween.

Halloween et l’origine du phénomène #

Shannon Murphy, une jeune femme de 26 ans qui a été parmi les premières à poster sur le Jack-o’-lantern de Hyde and Eek Boutique via TikTok, est considérée comme la première personne à avoir lancé la tendance, selon la base de données de mèmes Know Your Meme.

C’est au cours d’une balade dans son Target local situé à Huntington Beach, en Californie qu’elle entendit Lewis prononcer sa fameuse réplique et décida immédiatement de partager ce moment avec ses followers sur TikTok.

À lire Skelly, le géant du décor d’Halloween : les détaillants ont trouvé la formule magique

Au départ, elle ne se doutait pas que cette courte vidéo connaîtrait un tel engouement en ligne mais, rapidement, la citation originale gagna en popularité.

Preuve supplémentaire de cet enthousiasme autour de ce produit inédit, son absurdité tranchait avec la tonalité souvent sombre et sérieuse des actualités présentes sur internet, offrant ainsi un certain répit aux internautes en quête de divertissement.

Un objet de fascination et convoitise pour les amateurs d’effroi #

Pour les fans invétérés d’Halloween et ceux ayant succombé à la mode virale de cette décoration singulière, le prix à payer n’est pas négligeable : en effet, proposé au tarif de 180 dollars, le Jack-o’-lantern offre surtout l’opportunité d’ils savourer pleinement la saison effrayante et de faire sensation auprès de leurs voisins et visiteurs.

À lire Les 10 déguisements les plus effrayants pour Halloween 2023

Nul doute que cette création originale de Hyde and Eek Boutique restera dans les mémoires comme le symbole d’un Halloween spécial et inoubliable, marquant à la fois l’année 2021 et les tendances en matière de décoration.

Halloween : le succès viral n’est pas près de s’arrêter #

Avec tous ces témoignages et partages sur les réseaux sociaux, il semblerait que la folie autour du Jack-o’-lantern soit loin de se calmer.

En effet, compte tenu de sa popularité grandissante et des stocks épuisés chez Target, la marque bénéficie d’un véritable coup de projecteur, qui ne fait qu’accroître l’intérêt des consommateurs pour cet article insolite.

Tout semble donc indiquer que les fans d’Halloween continueront à rechercher désespérément cette décoration prisée, au risque peut-être de créer une nouvelle vague de collectionneurs d’objets effrayants !

À lire Avec votre Smartphone, vous vous exposez à une amende avec cet usage