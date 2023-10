Skelly, le géant du décor d’Halloween : les détaillants ont trouvé la formule magique

Skelly, c'est le nouveau roi de la fête d'Halloween qui approche à grands pas. Adoptez-le au plus vite, il transformera votre maison !

Les fêtes d’Halloween ont toujours été l’occasion pour les détaillants de proposer de nouveaux produits et innovations en matière de décoration. L’an dernier, le géant squelette Skelly est devenu la star des décorations d’Halloween, et cet engouement soulève une question cruciale : comment recréer un tel phénomène ?

Skelly :des débuts prometteurs pour d’autres créatures effrayantes #

Lance Allen, responsable des décorations festives chez Home Depot, a joué un rôle clé dans l’arrivée de Skelly dans les foyers. Il reconnaît que cette réussite exceptionnelle rend difficile le développement d’une suite ou d’un produit équivalent.

Néanmoins, il pense avoir trouvé quelques éléments qui pourraient accompagner, voire potentiellement supplanter, cet incontournable personnage.

L’un des ajouts notables à la collection est Predator of the Night, une bête animatronique avec une cage thoracique visible et des veines rouge sang parcourant ses 12 pieds d’envergure. Selon Allen, ce monstre fait forte impression, même lorsqu’il est placé à côté de Skelly.

« Cela montre qu’il y a encore un marché pour d’autres types de décorations impressionnantes », assure-t-il.

Jack Skellington, un nouveau challenger ? #

Un autre personnage qui pourrait marcher sur les pas (ou plutôt sur les os) de Skelly est Jack Skellington, provenant du célèbre film « L’Étrange Noël de Monsieur Jack ». Cette version géante mesure un mètre de plus que Skelly et reprend les mouvements et les chansons du personnage original.

Allen soutient qu’il a contribué à établir une nouvelle norme pour les décorations d’Halloween : « Il a redéfini l’échelle, et maintenant on voit apparaître des sorcières géantes et autres monstres nocturnes dans la plupart des magasins vendant des décorations d’Halloween.

La quête pour reproduire le succès de Skelly #

Même si Lance Allen et d’autres spécialistes des décoration festives sont conscients qu’il sera difficile de retrouver un succès aussi fulgurant que celui de Skelly, ils ne manquent pas d’idées ni d’ambition pour tenter de créer le prochain phénomène.

En examinant les caractéristiques qui ont fait de Skelly ce qu’il est aujourd’hui – un objet imposant, universel et simple à intégrer dans n’importe quel style de maison ou d’exposition – ils espèrent développer d’autres produits capables de séduire les aficionados de la fête des morts.

Inventer de nouvelles tendances pour un public exigeant #

Réussir nécessite d’anticiper les besoins des clients et d’offrir des produits innovants. La dynamique du marché des décorations d’Halloween oblige les détaillants à innover constamment.

L’ascension de personnages comme Skelly indique une préférence pour des décorations imposantes. Ces éléments créent des atmosphères particulièrement mémorables.

En s’appuyant sur cette tendance, on pourrait concevoir des produits surpassant même le succès de Skelly.

Des défis à relever pour les professionnels de la décoration #

Recréer le phénomène Skelly représente un défi de taille. Cet objectif encourage toutefois les spécialistes de la décoration festive à innover constamment. Ils cherchent à surprendre et satisfaire leurs clients à chaque occasion.

Bien que l’avenir révèlera si de nouveaux produits deviendront des must-have pour Halloween, ils suscitent déjà un grand intérêt.

