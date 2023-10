Pas de changement d’heure, les Français restent à l’heure d’été ?

Les Français cherchent une réponse. Depuis des années, le passage à l’heure d’hiver fait débat dans de nombreux pays, dont la France. Introduit pour la première fois en 1976 suite au choc pétrolier, ce changement d’heure est supposé permettre des économies d’énergie en faisant coïncider les heures d’ensoleillement avec les heures de travail.

Cependant, les effets néfastes du changement d’heure sur la santé et l’économie sont de plus en plus mis en évidence, conduisant à un mouvement grandissant pour la suppression de ce mécanisme.

Les arguments en faveur de la suppression du changement d’heure #

Plusieurs études ont montré que le changement d’heure peut avoir des conséquences négatives sur la santé. En effet, il perturbe notre horloge biologique et peut provoquer des troubles du sommeil, de la fatigue et une baisse de la concentration.

De plus, certains experts estiment que ces effets peuvent être encore plus marqués chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

D’un point de vue économique, des études ont également révélé que les économies d’énergie réalisées grâce au changement d’heure seraient minimes voire inexistantes, notamment en raison de l’augmentation de la consommation énergétique liée à l’éclairage et au chauffage.

Ainsi, les bénéfices escomptés en termes d’économie d’énergie seraient largement compensés par les coûts engendrés par les troubles de la santé.

La position de la France et de l’Europe sur le sujet #

En 2019, suite à une consultation organisée par la Commission européenne, 84 % des citoyens européens se sont prononcés en faveur de la suppression du changement d’heure biannuel.

Cependant, chaque pays membre doit désormais se positionner sur ce sujet et décider s’ils souhaitent conserver l’heure d’été ou l’heure d’hiver en permanence.

En janvier 2019, la France a lancé une consultation en ligne. 83 % des Français sondés ont soutenu la fin du changement d’heure. 59 % d’entre eux ont choisi l’heure d’été sur l’heure d’hiver.

Quand pourrait-on voir la fin du changement d’heure en France ? #

Malgré les résultats, la France n’a pas encore tranché sur la suppression du changement d’heure. Cependant, beaucoup pensent que l’ajustement d’octobre 2023 pourrait être le dernier.

La décision finale repose entre les mains des autorités françaises et européennes. Pour l’instant, les Français doivent toujours reconfigurer leurs horloges deux fois par an.

Les conséquences potentielles de la suppression du changement d’heure #

Si la France et ses voisins européens suppriment le changement d’heure, la vie quotidienne pourrait changer. Les horaires de travail, les transports et les loisirs s’en trouveraient impactés.

Certains secteurs comme l’agriculture subiraient directement cette suppression. Les agriculteurs devraient alors changer leurs habitudes pour maximiser l’ensoleillement.

En fonction de l’heure retenue, les fuseaux horaires pourraient différer entre pays européens. Cela complexifierait la coordination des transports à l’international.

Les citoyens, eux, devraient ajuster leur rythme de vie. Néanmoins, les ajustements s’effectueraient probablement de manière progressive.

La question du changement d’heure reste ouverte en France et en Europe. Malgré des arguments convaincants, la décision finale appartient aux gouvernements. En attendant, les Français ajusteront encore leurs horloges, peut-être pour la dernière fois en 2023.