Le changement d’heure n’aura pas lieu, les raisons derrière cette décision surprise ?

Au cours de la dernière décennie, l’opinion publique et certains experts ont mis en évidence les inconvénients du changement d’heure. Suite à cela, une décision surprenante a été prise : le changement d’heure ne se produira plus.

Les origines du changement d’heure #

Le changement d’heure est une pratique qui remonte à près de 100 ans avec pour but principal d’économiser de l’énergie. Instaurée lors de la Première Guerre mondiale, elle avait permis aux pays belligérants d’économiser du charbon en diminuant le besoin d’éclairage et chauffage artificiel durant les heures de travail.

Toutefois, l’efficacité réelle de cette mesure dans la réalisation effective de ces économies d’énergie demeure très contestable. En effet, selon plusieurs études, les bénéfices escomptés en termes d’énergie électrique ne sont pas significatifs et pourraient même être annulés par une consommation accrue de chauffage ou de climatisation.

Quels inconvénients pour le corps humain ? #

Certains spécialistes de santé pointent du doigt les problèmes que peut causer la perturbation régulière des horaires pour l’organisme. Les cycles de sommeil peuvent ainsi être mis à mal, notamment chez les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées et les individus souffrant de troubles du sommeil.

De plus, plusieurs recherches ont montré une augmentation des accidents de la route liée à la fatigue et au manque d’attention causé par le changement d’heure. Les pics d’accidents sont observés lors du passage à l’heure d’été comme lors du retour à l’heure d’hiver.

Une consultation citoyenne en faveur de la fin du changement d’heure #

Dans ce contexte, les débats sur l’opportunité de maintenir ou non le dispositif du changement d’heure se sont intensifiés ces dernières années. Les pouvoirs publics ont ainsi organisé des consultations citoyennes pour mesurer leur avis sur cette question.

Récemment, l’Union européenne a mené une grande enquête auprès des citoyens des 28 pays membres pour recueillir leur sentiment sur cette pratique. Au total, près de 4,6 millions de personnes ont participé à cette consultation dont une majorité nette (84%) s’est prononcée en faveur de l’abandon du changement d’heure.

Quel futur pour l’heure d’été ou d’hiver ? #

La Commission européenne a reconnu la consultation et souhaite y mettre fin l’année prochaine. Cependant, chaque État membre décidera s’il garde l’heure d’été ou d’hiver.

Il faudra coordonner ce choix entre les pays pour éviter des déséquilibres régionaux.

Cette décision ne s’appliquera pas immédiatement. Les institutions européennes doivent donner leur accord, et chaque pays doit l’adopter pour éliminer le changement d’heure.

Les discussions dans les Parlements nationaux pourraient durer des mois, voire des années, avant une décision finale.

La récente décision marque le début de la fin des ajustements horaires. De nombreuses raisons justifient ce changement, comme la santé et les accidents de route. Mais nous verrons si l’Europe abandonne vraiment cette pratique prochainement.

Actuellement, on ignore l’heure définitive et la transition. Mais les questions sur le changement d’heure ont montré les problèmes qu’il pose, individuellement et collectivement.