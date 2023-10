Vacances d’hiver : les destinations montagnardes les plus proches de Lyon

Les vacances d'hiver approchent à grands pas, il faut donc réserver dans les stations les plus proches de Lyon !

Saviez-vous qu’il est possible de trouver des destinations montagnardes à seulement quelques heures de route de Lyon ? La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une richesse incroyable en termes de paysages et d’activités pour les amoureux de la montagne.

Ainsi, les Lyonnais souhaitant profiter des joies de la randonnée et autres activités n’ont pas besoin de parcourir de longues distances.

Vacances d’hiver à Villard-de-Lans : l’authenticité du Vercors #

Situé dans le département de l’Isère, Villard-de-Lans est une station-village hiver/été qui se trouve à seulement 1h30 de Lyon. Cette capitale du Vercors ravira les urbains en quête de grands espaces et d’une véritable bouffée d’oxygène.

Les randonneurs pourront partir à la découverte d’une diversité de paysages et d’ambiances qu’offre ce massif. Riche en activités et en sites touristiques, Villard-de-Lans saura séduire aussi bien les amateurs de sports que les curieux avides de découvertes culturelles.

L’âme du Vercors #

C’est dès le début du XXe siècle que les premiers touristes bourgeois ont été attirés par les « cures d’air et de lait » proposées à Villard-de-Lans. Cent ans plus tard, les visiteurs continuent de venir profiter des bienfaits de cette destination montagnarde sans renoncer aux commodités de la vie urbaine.

Le Puy-en-Velay : le charme ardéchois #

Le succès inattendu du film « Ardéchois paysans montagnards » témoigne de l’intérêt grandissant pour ce territoire méconnu mais non moins charmant. Située en Haute-Loire, à environ 2 heures de route de Lyon, la ville du Puy-en-Velay est un point de départ idéal pour découvrir les richesses naturelles et humaines de l’Ardèche.

Multiplicité des paysages et traditions locales #

Au-delà de la beauté exceptionnelle de ses paysages, le département de l’Ardèche regorge également d’une multitude de traditions locales et d’un savoir-faire ancestral.

Les randonneurs pourront ainsi traverser ces terres parsemées de petits hameaux où ils auront l’occasion de rencontrer les acteurs de cette région aussi accueillante que surprenante.

Vacances d’hiver à Brioude et les mystères de l’Auvergne #

C’est à Brioude, dans le département de la Haute-Loire, que les amoureux de la montagne pourront vivre une expérience inoubliable entre patrimoine historique et beautés naturelles.

Cette ville pleine de charme et d’histoire est en effet située à proximité immédiate de plusieurs sites emblématiques de l’Auvergne, tels que le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne ou encore la Chaîne des Puys.

Aux portes du Massif Central #

Témoin privilégié de l’extraordinaire puissance des forces telluriques, Brioude se trouve au carrefour de plusieurs chemins menant aux divers trésors du Massif Central.

Ainsi, prenant leurs quartiers dans cette ville typiquement auvergnate, les touristes pourront partir à la découverte d’un patrimoine historique, culturel et naturel inestimable.

Les destinations montagnardes proches de Lyon offrent une multitude d’opportunités pour les amateurs de randonnées et de découvertes authentiques.

Que ce soit Villard-de-Lans, Le Puy-en-Velay ou Brioude, ces lieux majestueux n’auront de cesse de vous étonner par leur richesse indéniable. N’hésitez plus et partez à la conquête de ces montagnes accessibles et mystérieuses dès votre prochain week-end !

