Escapades hivernales : skier à moins de 2 heures de Lyon

En route pour skier ! Au coeur de l’hiver, les amateurs de sports d’hiver recherchent souvent une escapade dépaysante et agréable pour profiter pleinement des plaisirs de la montagne enneigée.

Les stations-villages aux alentours de Lyon, notamment Saint-Sorlin-d’Arves, Bonneval-sur-Arc et Sixt-Fer-à-Cheval, offrent une véritable profusion d’activités, tout en misant sur l’authenticité, le charme typique de la région et la convivialité.

Skier à Saint-Sorlin-d’Arves, village de caractère #

Situé au pied du col de la Croix de Fer, dans la vallée de la Maurienne, le village de Saint-Sorlin-d’Arves est un paradis pour ceux qui souhaitent pratiquer le ski sans les inconvénients des grandes stations.

À lire Vacances d’hiver : les destinations montagnardes les plus proches de Lyon

Ici, l’architectural traditionnel et l’ambiance chaleureuse prédominent, séduisant ainsi les visiteurs avec ses chalets savoyards, ses chapelles et son église baroque.

Bonneval-sur-Arc, un des « plus beaux villages de France » #

Classé parmi les “plus beaux villages de France”, Bonneval-sur-Arc a su conserver une architecture traditionnelle avec ses chalets en pierre et ses toits couverts de lauzes. La station permet aux amateurs de glisse de profiter des pistes de skis sans les longues files d’attente et le stress des grandes stations huppées.

Sixt-Fer-à-Cheval, pépite naturelle #

Le village de Sixt-Fer-à-Cheval, situé à proximité de la frontière suisse, se distingue par son cadre magnifique et ses panoramas à couper le souffle. Installé au coeur du domaine skiable du Grand Massif, Sixt offre un large choix d’activités pour tous les niveaux de ski, depuis les pistes vertes jusqu’aux pentes abruptes et techniques des « Diamants noirs ».

À lire Vacances de la Toussaint : sur les calendriers, les dates affichées sont erronées

Mille et une activités dans les Alpes françaises #

Dans ces villages pittoresques, des balades en calèche offrent dégustations de fromages et charcuterie locales. Vous pouvez également arpenter les paysages en raquettes.

Les cabanes nichées dans les domaines boisés séduisent les couples cherchant romantisme et détente. Peu importe vos préférences et compétences, les activités proposées sauront sûrement vous combler.

Skier : l’esprit nordique sur les terres du Jura #

Outre les Alpes, le Jura révèle sa beauté hivernale. Appelée le Grand Nord à cause de ses lacs gelés, forêts d’épicéas et froid glacial, cette région séduit les passionnés d’activités hivernales.

La danse sur glace et le ski nordique aux Rousses #

La station des Rousses offre sans doute les meilleures opportunités pour vivre une ambiance de Grand Nord.

À lire Vacances de la Toussaint : des destinations à moindre coût pour tous

Réputée pour le ski nordique, elle possède un lac en altitude pour le patinage et la danse sur glace. Après avoir skié, on peut facilement chausser des patins et danser avec son partenaire.

Des vacances d’hiver authentiques à découvrir #

Les stations-villages proches de Lyon montrent qu’on peut savourer les sports d’hiver près de la ville. Ces lieux offrent une ambiance montagnarde authentique, sportive, conviviale et chaleureuse. Ils se distinguent des complexes touristiques bondés.

Plutôt que de choisir les grandes stations, optez pour ces destinations. Dans ces endroits, nature, traditions et savoir-faire fusionnent pour une expérience hivernale unique.