Coca-Cola, Nestlé, Amazon : malgré leurs engagements, le recyclage plastique échoue aux États-Unis

Une enquête menée par le média américain Bloomberg révèle qu’une partie des emballages plastiques collectés par l’organisme How2Recycle finit dans les sites d’enfouissement, le recyclage pose des questions.

Cet organisme américain, qui est à l’origine d’un système d’étiquetage facilitant le recyclage, coordonne un programme de collecte des déchets plastiques souples dans les magasins, souvent non acceptés par les municipalités.

Appliqué à plus de 500 marques distribuées aux États-Unis et au Canada, ce système informe les consommateurs via un logo imprimé directement sur les emballages de la possibilité de les rapporter dans l’un des 12 000 points partenaires pour être recyclés.

Selon les auteurs de l’enquête, il s’agit probablement de l’un des plus importants efforts de recyclage en magasin au monde.

Recyclage : le parcours des emballages après collecte #

Une fois collectés par How2Recyclable, ces emballages sont vendus à des entreprises indépendantes pour être transformés en bois synthétique ou recyclés à nouveau en emballages ou en sacs, explique l’organisation sur son site web.

Toutefois, il apparaît que près de 40 % des emballages ne sont finalement pas recyclés.

La traçabilité remise en question #

Afin de déterminer cela, des traceurs GPS ont été placés dans 30 colis de déchets plastiques, notamment des produits de Nestlé et Coca-Cola, déposés dans dix points de collecte à travers les États-Unis.

Le résultat : 40 % de tous ces colis ont fini dans des sites d’enfouissement. Si le parent de How2Recycle, GreenBlue, n’a pas commenté cette affaire, les marques et distributeurs partenaires du programme rejettent toute responsabilité quant à la situation révélée par les journalistes.

Recyclage et les coûts élevés pour adhérer au programme #

Les entreprises adhérentes déboursent jusqu’à 8 500 dollars pour rejoindre le programme. Elles déclarent ne pas diriger la gestion des déchets collectés.

D’après Bloomberg, ces entreprises voient la responsabilité du recyclage revenir aux acteurs en aval.

Pour des enseignes comme Target, Gelson’s ou Home Depot, un problème de tri pourrait les exclure des initiatives de recyclage. De plus, il manque des motivations pour utiliser du plastique recyclé dans la production.

Une prise de conscience nécessaire #

Cette enquête soulève encore une fois l’importance d’une meilleure gestion des déchets plastiques et d’une traçabilité accrue tout au long de la chaîne de recyclage. Pour les entreprises concernées, cette information devrait les inciter à réfléchir sur les alternatives possibles pour assurer une fin de vie plus responsable et écologique à leurs emballages.

Les consommateurs doivent comprendre les processus de collecte et recyclage des organismes. Ainsi, ils agiront comme des gestionnaires responsables de leurs déchets.

L’enquête de Bloomberg souligne aussi le besoin de meilleurs systèmes de traçabilité. Ces systèmes assureraient une transparence du processus et éviteraient des pratiques nuisibles à l’environnement.

Pour un avenir plus respectueux de l’environnement #

Au final, il est clair qu’il faut repenser le modèle actuel de gestion des déchets plastiques.

Les entreprises productrices, les organismes de collecte et les consommateurs doivent collaborer étroitement. Ensemble, ils peuvent élaborer un système durable pour lutter contre la pollution plastique.

Ce système offrirait aussi des opportunités de recyclage et de valorisation pour les emballages usagés.