Pourquoi le changement d’heure en hiver est-il toujours d’actualité ?

Le passage à l’heure en hiver est une tradition qui se répète chaque année en France et dans la plupart des pays européens. Cette année, il aura lieu du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023.

Malgré les critiques récurrentes liées aux économies d’énergie et aux problèmes de santé évoqués par certains, cette mesure est toujours en place. Alors pourquoi le changement d’heure en hiver persiste-t-il ?

Un bref historique du changement d’heure #

L’origine du passage à l’heure d’hiver remonte à l’été 1976, suite à la crise pétrolière de 1973-1974. L’idée était alors de réaliser des économies d’énergie en limitant l’utilisation de l’éclairage électrique après le lever du soleil.

En 1998, l’heure d’été a été standardisée pour tous les pays membres de l’Union Européenne. La consultation lancée en 2019 à l’Assemblée nationale française avait recueilli 80% de votes favorables à la suppression ou au report du changement d’heure. Pourtant, aucune décision n’a encore été prise sur le sujet.

Pourquoi le changement d’heure en hiver est critiqué ? #

Le principal argument avancé contre ce passage à l’heure d’hiver est que les économies d’énergie obtenues sont marginales. Effectivement, avec les progrès technologiques en matière d’éclairage et de chauffage, les économies réalisées depuis la mise en place du système sont minimes.

Par ailleurs, certains soulignent que ce changement a des effets négatifs sur notre santé. Il perturbe nos rythmes biologiques avec des conséquences sur les troubles du sommeil, les humeurs, l’appétit voire les risques d’accidents cardiovasculaires.

Économie d’énergie : des résultats faibles #

Lors de sa création, le passage à l’heure d’hiver visait principalement à réaliser des économies d’énergie. Cependant, comme évoqué précédemment, les résultats obtenus sont peu significatifs. En France, par exemple, les économies réalisées grace au changement d’heure sont estimées à moins de 1% des besoins en énergie.

Cela peut s’expliquer notamment par les progrès techniques en termes d’efficacité énergétique et par un usage de plus en plus important de sources d’énergie renouvelables.

Les impacts sur la santé #

Le changement d’heure bouleverse notre horloge interne, entraînant des soucis de santé. Notre corps doit s’adapter à ce passage soudain entre les heures.

Notre sommeil en souffre le plus. Même si nous dormons environ 8 heures, elles se répartissent sur deux jours. De plus, ces perturbations du sommeil peuvent affecter l’appétit, l’humeur et même augmenter les risques cardiaques.

Pourquoi ne pas supprimer définitivement ce changement d’heure ? #

Plusieurs raisons justifient le maintien du passage à l’heure d’hiver.

L’harmonisation européenne pose un défi. Une suppression coordonnée avec l’Union Européenne éviterait des décalages horaires chaotiques.

Il faudrait aussi trancher entre heure d’été et d’hiver. Ce choix impacterait des secteurs comme le commerce, l’agriculture et les transports.

Même si le changement d’heure pose problème, le choix d’une heure fixe divise. Certains aiment les soirées d’été prolongées, d’autres les matins d’hiver plus clairs.

N’oubliez pas d’ajuster vos montres fin octobre !