Les Français vont recevoir un message important de l’Etat

Il est important de noter qu’un remboursement fiscal à deux étapes, concernant la réduction et les crédits d’impôts, s’applique désormais pour de nombreux contribuables français.

Ces étapes sont effectuées en janvier puis entre juillet et août.

Plus concrètement, cela signifie que l’administration fiscale a récemment envoyé de nouveaux messages concernant les avances sur les crédits et les réductions d’impôts.

Différents types de crédit d’impôt pour les Français #

Le crédit d’impôt lié à la garde d’enfants : Si vous faites garder vos enfants ou petits-enfants de moins de 6 ans hors de votre domicile, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. Il s’agit d’un crédit d’impôt et non pas seulement d’une simple réduction.

Ce crédit s’applique également aux premières années de scolarisation des jeunes enfants, notamment pour les dépenses d’accueil après l’école ou dans les centres de loisirs.

Les dons versés à des organisations caritatives : Si vous versez des donations à des organismes venant en aide aux plus démunis, cela vous ouvre droit à une réduction d’impôt de 75%. Pour les dons d’intérêt général, cette réduction est de 66%. Attention toutefois, ces dons ne peuvent pas excéder 4.

Les déductions fiscales liées à la prise en charge des personnes âgées #

Si un parent réside en maison médicalisée, vous pouvez obtenir une réduction d’impôt. Avec un coût moyen mensuel dépassant 2000 euros pour ces établissements, une réduction de 25% s’applique sur les frais. Cette déduction peut couvrir les paiements directs à des maisons de retraite ou hôpitaux.

Bénéficier d’un crédit d’impôt pour votre première souscription à un titre de presse #

Si vous souscrivez pour la première fois à un abonnement de 12 mois à un journal politique et d’information générale, cela vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. À titre d’exemple, pour un abonnement annuel de 120 euros, le contribuable peut profiter d’un avantage fiscal de 36 euros.

Réductions d’impôts pour les dépenses relatives aux équipements de la résidence principale #

Si vous adaptez votre logement pour une personne âgée ou handicapée, vous pouvez prétendre à un crédit d’impôt. Des travaux comme l’installation de lavabos ajustables, de sièges de douche, de toilettes surélevées ou de barres d’appui sont éligibles. Vous bénéficiez alors d’un crédit d’impôt de 25% sur le montant dépensé.

Français : les avances fiscales calculées selon les réductions et les crédits #

Le prélèvement à la source intègre les réductions et crédits d’impôts dans le calcul de votre dû fiscal. En janvier, plus de 9 millions de foyers recevront une avance, équivalente à 60% de leurs crédits et réductions de 2022. Ce total figure sur l’avis d’imposition de l’été 2022.

Pour 2023, le crédit d’impôt correspond à 50% des dépenses annuelles. Des plafonds existent : 12 500 € par enfant, 750 € en garde partagée, et par personne de plus de 65 ans.

Il est essentiel de s’informer sur ces avantages fiscaux pour en tirer le maximum.