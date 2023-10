Baisse spectaculaire des températures en Bretagne : jusqu’à 16 degrés de moins la semaine prochaine

En raison de l’arrivée d’une perturbation, la Bretagne connaîtra une baisse notable des températures cette semaine, avec une différence allant jusqu’à 16 degrés dans certaines régions. Les prévisions de Météo France pour aujourd’hui, lundi 9 octobre, ainsi que pour le dimanche 15 octobre sont assez surprenantes.

Bretagne : Jusqu’à 16 degrés de différence entre ce lundi et dimanche prochain #

Voici quelques comparaisons de température effectuées par Météo France ce lundi après-midi, par rapport aux prévisions pour le dimanche après-midi :

Brest : il fait 24 degrés ce lundi après-midi ; on prévoit 15 degrés dimanche après-midi

Morlaix : il fait 29 degrés ce lundi après-midi ; on prévoit 14 degrés dimanche après-midi

Lannion : il fait 29 degrés ce lundi après-midi ; on prévoit 15 degrés dimanche après-midi

Saint-Brieuc : il fait 29 degrés ce lundi après-midi ; on prévoit 14 degrés dimanche après-midi

Saint-Malo : il fait 26 degrés ce lundi après-midi ; on prévoit 14 degrés dimanche après-midi

Les températures chutent en début de semaine pour remonter légèrement le week-end prochain #

D’autres villes connaîtront également une baisse de température significative, comme Rennes, où il fait 27 degrés ce lundi après-midi et où l’on prévoit seulement quinze degrés dimanche. À Fougères, la différence est encore plus frappante : on passe de 28 degrés aujourd’hui à treize degrés dimanche.

Villes du sud de la Bretagne touchées par la chute de température #

Cette perturbation affectera également les villes du sud de la région comme Redon, où la température passera de vingt-huit degrés Celsius (82°F) à quinze degrés Celsius (59°F). À Vannes, il fait actuellement 27 degrés Celsius (80°F), mais le dimanche ne devrait pas dépasser les quinze degrés Celsius (59°F).

Lorient et Quimper connaissent actuellement des températures similaires de vingt-six degrés Celsius (79°F), mais elles seront également impactées par cette baisse avec seulement quinze degrés Celsius (59°F) attendus ce dimanche.

Chute spectaculaire des températures également dans les villes de l’intérieur #

Du côté de Merdrignac, la température devrait passer de vingt-sept degrés Celsius (80°F) aujourd’hui à quatorze degrés Celsius (57°F) dimanche prochain.

Pontivy et Rostrenen connaissent des températures semblables ce lundi avec vingt-huit degrés Celsius (82°F), mais elles vont également subir une forte baisse en fin de semaine. Les habitants de Pontivy peuvent s’attendre à quatorze degrés Celsius (57°F) ce dimanche, tandis que ceux de Rostrenen verront la température descendre jusqu’à douze degrés Celsius (54°F).

Les habitants de Rostrenen ressentiront le plus grand changement de température #

C’est à Rostrenen, en Centre Bretagne, que la différence de température sera la plus importante, avec 16 degrés de moins attendus d’ici dimanche après-midi.

Une telle chute de température au cours de quelques jours seulement est assez rare en cette période de l’année dans la région et il est pertinent pour les habitants de bien se préparer à cette modification climatique.

En conclusion, avec l’arrivée de cette perturbation sur la Bretagne, les habitants de la région doivent se préparer à adapter leur garde-robe et leurs activités extérieures face à ces baisses significatives de température qui toucheront de nombreuses villes.