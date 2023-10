Confiture de lait : une recette gourmande avec seulement 3 ingrédients

Avec seulement trois ingrédients, il est possible de préparer une confiture de lait maison aussi délicieuse que simple à réaliser.

Découvrez ici comment préparer ce grand classique latino-américain chez vous et étonnez vos proches avec votre savoir-faire pâtissier.

Les origines du dulce de leche #

Le dulce de leche est originaire d’Amérique latine où il est largement consommé et utilisé dans diverses recettes sucrées comme des crêpes, des gâteaux ou encore des glaces. On retrouve cette succulente préparation au lait surtout en Argentine et en Uruguay, mais elle s’est répandue dans toute l’Amérique latine et même au-delà grâce à sa popularité grandissante. Des variantes existent également en Espagne, aux Philippines et dans certains pays arabes tels que l’Egypte ou la Syrie.

Ingrédients nécessaires pour préparer la confiture de lait #

Pour concocter une délicieuse confiture de lait, il suffit de se procurer quelques ingrédients spécifiques :

Du lait : Il est préférable d’utiliser du lait entier pour obtenir une texture onctueuse et parfumée. Du sucre : Le sucre doit être de préférence blanc pour ne pas perturber le goût du lait. Le dosage dépendra des préférences, mais un ratio idéal peut être de 250 g de sucre pour un litre de lait. De la vanille (facultatif) : Pour apporter une touche de douceur supplémentaire à votre confiture de lait, vous pouvez ajouter une demi-gousse de vanille ou quelques gouttes d’extrait de vanille directement dans la casserole.

En optant pour des ingrédients d’origine biologique et locale, vous favoriserez les valeurs écologiques et responsables tout en garantissant la qualité gustative de votre confiture de lait.

Réalisation de la confiture de lait #

La préparation de la confiture de lait est assez simple : il suffit de mélanger tous les ingrédients dans une grande casserole et de suivre ces étapes :

Mettre le lait, le sucre et la vanille éventuelle dans la casserole et remuer jusqu’à dissolution complète du sucre. Cuire à feu moyen jusqu’à l’ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter en remuant régulièrement pour éviter que cela n’accroche au fond. Laisser cuire pendant environ 1h30 à 2h ou jusqu’à ce que la préparation ait une consistance épaisse et crémeuse. Retirer du feu et laisser refroidir légèrement avant de transvaser dans un récipient hermétique.

Votre confiture de lait est prête à être dégustée ! Conservez-la au frais et régalez-vous avec cette gourmandise sucrée qui plaira aux petits comme aux grands.

Astuces et idées pour sublimer sa confiture de lait #

La confiture de lait, grâce à sa texture onctueuse et son goût délicat, se marie parfaitement avec de nombreuses recettes. Voici quelques idées pour profiter pleinement de votre confiture de lait maison :

Les crêpes : La confiture de lait fait office de garniture parfaite pour des crêpes chaudes ou même froides, en succulent dessert ou en snack gourmand. Le pain perdu : Nappée sur une tranche de pain perdu doré et moelleux, elle apporte une note divine à cet incontournable de nos cuisines d’antan. Le cheesecake : Utiliser la confiture de lait comme base pour un glaçage et ainsi sublimer votre cheesecake préféré. Les biscuits et scones : Trempez vos biscuits dans la confiture de lait pour une pause douceur et savoureuse.

N’hésitez pas à oser de nouvelles expériences culinaires avec votre confiture de lait, comme la confectionner en chaussons de pâte feuilletée, l’intégrer dans une mousse au chocolat ou encore la glisser dans une galette des rois. Le dulce de leche est une recette polyvalente qui saura surprendre vos papilles et celles de vos convives.