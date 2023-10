Un papa et ses jumeaux partagent le même prénom : comment les distinguer ?

Cette coutume est surtout observée chez les hommes, comme en témoigne l’histoire des rois de France où l’on retrouve de nombreux Louis et Henry.

Aujourd’hui, cette tradition perdure chez certaines familles, donnant lieu à des situations atypiques et suscitant de nombreuses questions.

La famille Cole : un exemple édifiant #

La famille Cole a récemment fait parler d’elle sur les réseaux sociaux en raison de son choix peu commun concernant les prénoms de ses jumeaux. Les parents ont en effet décidé de les nommer tous les deux après leur père, prénommé Branden. Dans cette famille se retrouvent donc trois personnes portant le même prénom : Branden le père, Branden Junior et Branden Troisième du nom. Face à cette situation pour le moins inhabituelle, de nombreux internautes s’interrogent à juste titre sur la manière dont les Cole parviennent à distinguer chaque membre lorsque l’un d’eux est appelé.

L’utilisation des suffixes : une pratique discutable #

Pour différencier les personnes portant le même prénom au sein de la famille Cole, les parents ont choisi d’utiliser les appellations « Junior » et « Troisième du nom ». Si cela permet effectivement de faire la distinction entre les trois Branden, on peut néanmoins se demander si cette solution est véritablement adaptée et satisfaisante, tant pour les enfants que pour le reste de la famille et les personnes extérieures.

De nombreuses voix s’élèvent en effet sur les réseaux sociaux pour critiquer ce choix de prénoms. Parmi les commentaires postés par des internautes sous les photos et vidéos publiées par la famille Cole, on peut lire : « J’ai grandi avec des jumeaux qui s’appelaient tous les deux Charles et ils détestaient avoir le même prénom », « Ils auront du mal à recevoir leur courrier », « Mon frère jumeau et moi avons des prénoms différents et personne n’a jamais réussi à nous différencier » ou encore « Je n’imagine pas à quel point ils seront frustrés lorsqu’ils devront remplir des dossiers pour l’université ».

Les conséquences possibles pour les jumeaux Branden #

Outre les difficultés pratiques évoquées ci-dessus, les conséquences psychologiques pour les jumeaux portant le même prénom que leur père ne doivent pas être négligées. Notamment quant au développement de leur propre identité et leur individualisation vis-à-vis de l’autre jumeau et de leur père.

Ainsi, il convient de s’interroger sur l’évolution de leur rapport à leur prénom dans les années à venir : ressentiront-ils le besoin de se distinguer davantage ? Seront-ils confrontés à des problèmes d’identification avec les autres membres de leur entourage ? Autant de questions auxquelles seul l’avenir pourra répondre.

Des alternatives pour respecter la tradition tout en préservant l’individualité #

Si certaines familles tiennent à préserver cette tradition de transmission du prénom du père, il existe toutefois des alternatives qui permettent de concilier cet héritage familial avec le souci d’individualisation propre à chacun. Certaines familles optent ainsi pour un prénom composé associant le prénom du père à un autre prénom, ou choisissent de donner en second prénom celui du père, permettant ainsi à l’enfant d’affirmer plus aisément son identité propre tout en rendant hommage à sa lignée.

D’autres encore décident simplement de ne pas transmettre ce prénom à chaque génération mais de le réserver à certains membres de la famille de manière ponctuelle, limitant ainsi les risques de confusion et favorisant une certaine originalité dans les choix de prénoms au sein de leur descendance.

Le cas de la famille Cole soulève d’importantes questions quant aux choix des prénoms pour les enfants et leurs conséquences potentielles sur leur développement personnel et leur vie quotidienne. Si la valorisation de la tradition familiale est compréhensible, il importe de veiller à préserver également l’individualité et l’épanouissement de chaque enfant, en optant autant que possible pour des solutions qui répondent à ces deux impératifs.