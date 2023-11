Si le chauffage dépasse 19°C en France, attendez-vous à une amende spécifique

Si cette température semble insuffisante pour certains, il existe des solutions pour rester au chaud sans augmenter le thermostat et éviter ainsi de potentielles amendes spécifiques.

Pourquoi 19 °C ? #

Elizabeth Borne et Emmanuel Macron ont rappelé à plusieurs reprises : la règle est de chauffer son logement à 19 °C afin de limiter la consommation énergétique et diminuer les émissions de CO2. Cependant, il est important de noter qu’aucune sanction n’est prévue pour les ménages qui ne respecteraient pas cette recommandation, et que chaque individu a la liberté de régler son thermostat selon ses besoins personnels.

Se conformer tout en gardant confort et chaleur #

Si vous trouvez que 19 °C est insuffisant pour vous sentir bien chez vous, il existe des astuces pour vous réchauffer sans pour autant modifier le réglage de votre chauffage. Voici quelques conseils à mettre en pratique :

Miser sur les textiles isolants #

L’une des premières choses à faire pour conserver la chaleur à l’intérieur de votre logement est de choisir des vêtements adaptés et bien isolants. Optez pour des pulls en laine ou en matière polaire qui permettront de retenir la chaleur de votre corps. N’oubliez pas également de garder vos pieds bien au chaud en portant des chaussettes épaisses et isolantes.

Installer des rideaux épais aux fenêtres #

Les fenêtres sont souvent responsables de déperditions de chaleur. Pour réduire ces pertes, installez des rideaux épais et isolants. En les fermant dès que la nuit tombe, vous créerez une barrière supplémentaire entre l’extérieur et l’intérieur de votre logement, permettant ainsi de conserver la chaleur à l’intérieur.

Se tourner vers d’autres sources de comfort thermique #

N’hésitez pas à investir dans des couvertures et des plaids supplémentaires. Ils vous permettront de vous réchauffer lorsque vous êtes assis dans le canapé ou bien lors de votre sommeil sans avoir recours à l’électricité. Pensez également à utiliser des tapis pour isoler le sol de votre habitat et minimiser les pertes de chaleur par le sol. Les propriétés isolantes de ces textiles contribueront à créer un environnement plus agréable et confortable.

Le chauffage idéal pièce par pièce #

Pour optimiser votre consommation d’énergie, il est important aussi de régler correctement la température de chaque pièce de votre maison en fonction de ses spécificités et de son usage :

Dans la salle de bain : 19-20 °C

Dans la chambre de bébé : 18-20 °C

Pour les autres chambres : 17 °C

En somme, il est tout à fait possible de se réchauffer sans nécessairement augmenter la température du chauffage. En revanche, si vous optez pour des solutions alternatives permettant de respecter les recommandations gouvernementales en matière d’économies d’énergie, n’oubliez pas que ces conseils concernent avant tout votre propre bien-être et celui de la planète. Alors, conservez une vigilance sur votre consommation énergétique, adaptez vos comportements au quotidien, et ne reculez pas devant l’idée de prendre soin de vous et de la santé de notre environnement.