En cas de décès d’un proche, la CAF propose une aide financière spécifique

Son objectif est d’éviter qu’ils atteignent un seuil de précarité critique. Pour cela, elle propose à ses bénéficiaires diverses aides, dont un soutien exceptionnel en cas de décès d’un membre de la famille.

Aide financière de la CAF en situation de deuil #

La CAF met en place des aides financières spécifiques pour les familles touchées par le décès d’un parent ou d’un enfant. L’une de ces aides est l’Allocation de Soutien Familial (ASF). Il est important de vérifier votre éligibilité à cette allocation si vous souhaitez en bénéficier suite au décès d’un proche.

Droits temporaires maintenus après la perte d’un membre du foyer #

Le décès d’un membre de votre famille bouleverse non seulement l’équilibre familial, mais aussi vos droits auprès de la CAF. Suite à la perte de votre enfant, certaines allocations sont maintenues pendant trois mois. Durant cette période, vous continueriez à recevoir l’allocation de base, la PPEE, l’ASF et le complément familial. Les parents concernés peuvent également bénéficier de l’AEEH, son augmentation et son complément un trimestre après le départ de leur enfant.

Si le décès survient entre le 1er juin et le 31 juillet, l’ARS est maintenue pour l’année scolaire suivante. En cas de décès durant le mois d’adoption, la CAF maintient l’allocation d’adoption. De même, l’allocation de naissance est conservée si le décès survient au cours du cinquième mois de grossesse ou plus tard. Pour les décès impliquant des enfants mineurs, la CAF accorde le RSA pendant 12 mois.

Modification des droits en cas de décès d’un parent #

Le décès d’un parent a un impact sur vos droits aux prestations familiales ainsi que sur leur montant. Dans ce cas, il est essentiel de vous rapprocher de la CAF pour obtenir des informations spécifiques à votre situation.

La marche à suivre pour bénéficier de l’aide de la CAF suite à un décès #

Pour profiter de l’Aide de Soutien Familial (ASF), la première étape consiste à vérifier votre éligibilité auprès de la CAF. Si vous êtes dans une situation où vous pourriez avoir droit à cette aide, voici les démarches à suivre :

Contactez la CAF par téléphone au 0810 25 84 10 ou en vous rendant directement dans l’un de leurs points d’accueil afin de leur faire part de la situation et recevoir les conseils adaptés à votre dossier. Préparez les documents nécessaires pour constituer votre dossier de demande d’aide. Ces documents varient en fonction de la situation, mais peuvent inclure un acte de décès, des justificatifs de revenus, des justificatifs de dépenses ou d’autres pièces justifiant vos besoins financiers suite au décès de votre proche. Déposez votre dossier auprès de la CAF et attendez leur notification de prise en charge ou de refus de votre demande d’aide.

La CAF est présente pour soutenir les familles endeuillées en proposant des aides financières spécifiques. Il est important de connaître et de vérifier vos droits ainsi que les démarches nécessaires pour bénéficier de ces allocations suite au décès d’un parent ou d’un enfant. N’hésitez pas à consulter leur site internet ou même entrer en contact avec eux directement afin d’obtenir l’appui dont vous avez besoin dans une période déjà difficile.

