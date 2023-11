Présentation du calendrier fiscal pour novembre 2023

Le mois de novembre est une période importante pour les contribuables français. Diverses échéances fiscales sont prévues et il convient de bien les connaître afin de rester en conformité avec l’administration. Voici un rappel des principales dates pour novembre 2023.

7 et 20 novembre : Mise en ligne des avis d’imposition de la taxe d’habitation #

Pour les contribuables non mensualisés, les avis d’imposition de la taxe d’habitation seront consultables sur Internet à partir du 7 novembre 2023. Quant aux contribuables ayant choisi la mensualisation, ces avis seront disponibles en ligne dès le 20 novembre 2023.

15 novembre : Paiement de la taxe d’habitation, impôt foncier et prélèvement à la source (PAS) #

Les contribuables non mensualisés et ceux qui n’utilisent pas de mode de paiement dématérialisé ont jusqu’au 15 novembre 2023 pour régler leur taxe d’habitation et taxe foncière. La même date correspond également au 11ème prélèvement mensuel pour ceux qui optent pour ce mode de paiement concernant leurs impôts locaux.

Le PAS (Prélèvement À la Source) concerne également cette date. En effet, le 15 novembre 2023, l’acompte d’impôt sur le revenu sera prélevé pour les personnes percevant des revenus non salariaux (comme les travailleurs indépendants, les professions libérales, les artisans ou encore les commerçants).

15 ou 20 novembre : Date limite de paiement de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) #

D’ordinaire, l’échéance pour le paiement de l’IFI est fixée au 15 septembre de l’année d’imposition. Toutefois, certains contribuables peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire, qui court jusqu’au 15 novembre 2023.

Pour ceux qui choisissent de payer en ligne sur le site des impôts ou via l’application pour tablette et smartphone, la date limite de paiement est reportée au 20 novembre 2023, avec une prise en compte du prélèvement à partir du 27 novembre 2023.

27 novembre : Versement du troisième acompte d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales #

Les contribuables dont le solde de l’impôt sur le revenu est supérieur à 300 euros doivent s’acquitter de quatre acomptes entre le 25 septembre et le 27 décembre 2023. Le troisième acompte doit être versé le 27 novembre 2023.

30 novembre : Dernier délai pour opter pour la mensualisation de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public #

Les contribuables souhaitant choisir la mensualisation pour régler leur taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public ont jusqu’au 30 novembre 2023 pour en faire la demande. Cette option doit être réalisée sur Internet ou auprès de leur centre Prélèvement Service.

Conseils pratiques pour respecter les échéances du calendrier fiscal #

Afin d’éviter les oublis et les pénalités liées au non-respect des échéances fiscales, voici quelques conseils pratiques :

1. Notez soigneusement les dates clés du calendrier fiscal sur un agenda ou un calendrier visible quotidiennement.

2. Soyez attentif aux courriels et courriers provenant de l’administration fiscale qui vous rappellent les échéances importantes.

3. Utilisez les outils numériques mis à disposition par l’administration, comme le site impots.gouv.fr et l’application mobile, pour consulter vos avis d’imposition, effectuer vos déclarations et mettre à jour votre situation.

4. Mensualisez vos paiements si cela est possible, afin de faciliter la gestion de votre budget et d’étaler les sommes dues sur l’année.

5. N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre centre des finances publiques, d’un professionnel du droit fiscal ou encore d’une association agréée en cas de doute ou de difficulté pour remplir vos obligations.

En tenant compte de ces recommandations et en ayant une bonne connaissance du calendrier fiscal, vous serez en mesure de respecter les échéances et d’éviter ainsi des pénalités inutiles.

