Quelle affection médicale vous qualifie pour l’AAH ?

Pour toucher cette allocation, certaines conditions sont à remplir, notamment le taux d’incapacité et les critères administratifs. Dans cet article, nous passons en revue les différentes maladies et handicaps pouvant donner droit à l’AAH.

Conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’AAH #

Pour être éligible à l’AAH, une personne doit remplir plusieurs critères, dont un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. De plus, il faut avoir au moins 20 ans, résider de manière permanente en France et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. L’AAH est versée soit par la Caisse des Allocations Familiales, soit par la Mutualité Sociale Agricole, sur demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Mécanisme d’évaluation du taux d’incapacité #

La MDPH attribue un taux d’incapacité à chaque demandeur, en fonction des informations fournies par celui-ci et éventuellement complétées par une équipe multidisciplinaire. Les personnes ayant un taux d’incapacité de 80% ou plus sont considérées comme ayant des restrictions graves affectant leur autonomie.

Les maladies et affections éligibles à l’AAH #

Voici une liste non-exhaustive des maladies et handicaps pouvant être reconnus pour bénéficier de l’AAH :

– Maladies dégénératives : la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer

– Pathologies cardiaques : notamment l’insuffisance cardiaque, l’infarctus du myocarde ou les valvulopathies

– Troubles auditifs, y compris la surdité

– Troubles psychiatriques : la dépression récurrente, le trouble bipolaire ou encore l’autisme

– Des maladies métaboliques telles que le diabète de type 1 et de type 2

– Les troubles moteurs (par exemple, paralysie cérébrale)

– Plusieurs migraines invalidantes

– Des troubles des apprentissages, tels que la dyslexie, la dysphasie ou la dyspraxie

Chaque cas est analysé individuellement car une même maladie peut avoir des conséquences différentes d’une personne à l’autre. De ce fait, la présence d’une pathologie ne garantit pas automatiquement l’éligibilité à l’AAH. Néanmoins, certaines maladies chroniques peuvent faciliter l’accès à cette allocation pour les personnes concernées.

Les maladies et handicaps non éligibles à l’AAH #

Il est important de noter que certaines affections ou handicaps ne sont pas reconnus pour ouvrir un droit à l’AAH. Parmi celles-ci, on peut citer :

– Les phobies (sociales, animales…)

– La toux chronique ou l’asthme

– Les allergies alimentaires

Durée d’attribution de l’AAH #

La durée d’attribution de l’AAH varie en fonction du taux d’incapacité et des ressources financières ainsi que de la situation personnelle du demandeur :

– Si le taux d’incapacité est d’au moins 80%, il est possible de bénéficier de l’AAH à vie.

– Si le taux d’incapacité se situe entre 50% et 79%, l’AAH est accordée pour une période limitée.

Comment effectuer une demande d’AAH ? #

Pour obtenir l’AAH, il est nécessaire de déposer un dossier complet auprès de la MDPH de son département. Ce dossier doit contenir notamment des informations sur sa situation personnelle, ses ressources financières et bien entendu, sur son handicap ou sa pathologie. Une fois toutes ces informations collectées et transmises, la décision d’accorder ou non l’AAH revient à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

