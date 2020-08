L’ex-femme de Bezos offre un immense don à des œuvres de charité

À la faveur de son divorce avec Jeff Bezos, Mackenzie Scott est devenue milliardaire. Gagnant dans les 35 milliards de francs, elle a annoncé un don de 2 milliards de dollars environ à quelques ONG.

Devenue multimilliardaire suite à son divorce

Comme beaucoup de personnes, la romancière a été confrontée à un mélange de désolation et d’horreur pendant le premier semestre de l’année 2020.

Suite à son divorce, l’ex-femme de Jeff Bezos, le fondateur et PDG d’Amazon, est devenue une véritable milliardaire. La femme âgée de 49 ans a déclaré avoir détenu 25 % des actions de leur entreprise. En total, elle a obtenu près de 38 milliards de dollars de son ancien mari.

C’est après la finalisation de son divorce en juillet 2019 avec l’homme le plus fortuné du monde qu’elle a pris l’engagement de reverser la moitié de cette fortune. Lors de son passage sur la plate-forme Medium, elle a apporté quelques explications sur les dons qu’elle a donnés à de nombreuses organisations.

Créé en 2010, le contrat social « Giving Pledge » de Bill Gates et de Warren Buffet va encadrer le don offert par l’ex-femme de Jeff Benzos qui est multimilliardaire américain. Grâce à ce contrat, les plus fortunés comme Mackenzie Scott ont la possibilité d’octroyer une partie de leur fortune à des fins philanthropiques. Dans son texte, elle a précisé qu’aider son prochain est très bénéfique dans la vie.

Pour cette belle initiative, Jeff Bezos qui ne trouve aucun intérêt à se joindre à une initiative philanthropique a publiquement félicité son ex-épouse.

Des défis assez complexes

À chacune de ces organisations, Mackenzie Scott a apporté sa contribution tout en les invitant à effectuer des dépenses judicieuses en vue de faire avancer au mieux leur cause. Selon elle, ces ONG font tous face à des défis complexes qui vont requérir des grands efforts en permanence pendant plusieurs années.

D’après son billet sur la plate-forme Medium, un tiers des dons qu’elle a offert a été versé à des organisations œuvrant dans l’égalité raciale.

Près de 366 millions de francs ont été reversés à certaines œuvres de charité opérant dans la mobilité économique. Le reste est dédié à d’autres causes telles que la démocratie, l’égalité des hommes et des femmes, la santé publique et la lutte contre le changement climatique.