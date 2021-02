Le poker est un jeu de hasard qui compte parmi les plus populaires des jeux occidentaux. Représenté dans tous les univers imaginaires, le poker est en effet un symbole de bluff.

Les joueurs de poker professionnels sont ainsi adulés dans le monde entier pour leur capacité à masquer leurs émotions mais également pour leur connaissance pointue du jeu. Ce sont des points communs que l’on observe avec les sportifs de haut niveau.

Mais alors, ces qualités sont-elles la seule raison des collaborations entre les sportifs professionnels et les marques de poker en ligne ? Quelles sont les raisons d’une telle collaboration entre deux mondes qui ne sont, à priori, pas si proches ?

Sport et poker : deux planètes d’un même univers ?

En effet, comme nous le disions, le monde du poker et celui du sport ne sont pas si éloignés que ce qu’on pourrait croire. Premièrement, il s’agit de jeux, tous possèdent des règles fixes qu’il faut savoir apprivoiser pour gagner. Les performances viennent ensuite seulement grâce à de l’entraînement.

Qui plus est, les qualités requises pour exceller dans ces deux milieux sont pratiquement les mêmes. Les joueurs doivent savoir faire preuve d’endurance, les parties peuvent avoir tendance à s’éterniser ce qui peut être fatiguant même au poker ! Le mental est ensuite une part importante, si ce n’est la plus importante, du succès des joueurs.

Ainsi, les joueurs de poker ainsi que les sportifs de haut niveau se forment dans un seul et même but : l’excellence. Cela fait que les deux mondes ne sont réellement pas si différents, à peu de chose près les joueurs possèdent le même profil.

Il est vrai que quand les sportifs de haut niveau évoluent sur le terrain, le ring ou peu importe l’endroit où se déroule leur sport, ils sont inaccessibles. Et pour cause, ils sont dans un état de concentration tel qu’ils ne sont absolument pas disponibles pour leurs fans. Qui plus est, leurs performances sont telles que l’on peut parfois se demander s’ils sont réellement aussi humains que nous.

Cependant, lorsqu’ils s’illustrent dans d’autres environnements, dans lesquels ils sont peut être moins à l’aise, ils semblent plus accessibles. Ainsi, les voir jouer au poker, jeu qu’ils aiment surement mais dans lequel nous sommes égaux est un sentiment agréable pour les fans.

De plus, il arrive souvent que certains joueurs de poker soient des fans des sportifs. Dans le cadre d’opérations promotionnelles, ces derniers sont souvent amenés à participer à des tournois. Dans ce cas là, le sportif pourra être amené à jouer avec des fans ce qui est généralement très apprécié de ceux-ci. Si vous souhaitez commencer à jouer et espérer rencontrer votre sportif préféré, vous pouvez en savoir plus ici.

Une opération marketing qui fonctionne

Bien que les sportifs qui vont s’associer à des marques de poker en ligne aiment généralement ce jeu, ce n’est pas, vous vous en doutez, la raison principale de leurs collaborations ! En effet, les marques ont tendance à proposer des contrats qui sont extrêmement lucratifs à ces athlètes, en plus d’offres exclusives comme la participation à des tournois par exemple.

Les sites de poker en ligne sont en mesure de toucher un public plus large en embauchant Rafael Nadal et Neymar par exemple. En effet, le public du tennis ou du football n’est pas nécessairement le même que celui du poker. En utilisant des athlètes connus, les marques s’assurent ainsi une résonance au-delà de leur audience habituelle.

Par exemple, si vous êtes un fan de Nadal, mais pas de poker, vous aurez plus tendance à vous y intéresser si celui-ci y joue. C’est donc plutôt une bonne niche pour les sportifs de haut niveau qui sont souvent couverts de cadeaux par les sites de poker en ligne et payés très grassement !

Conclusion

Ainsi, pour de multiples raisons, c’est une opération marketing qui fonctionne. Elle est bénéfique à toutes les parties. Les marques s’offrent une visibilité exceptionnelle et les athlètes gagnent de l’argent grâce à leur image et sans avoir besoin de s’illustrer dans leurs performances. Cela semble donc être un business très intéressant qui a de beaux jours devant lui.