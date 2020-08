Mulan : Un nouveau report de sortie, les Fans de Disney devront encore patienter

Jusqu’à aujourd’hui, le coronavirus continue inlassablement d’altérer le développement de la majorité des divers secteurs d’activité dans le monde.

Petites ou grandes entreprises essaient tant bien que mal de se tenir debout face à la crise. Parmi eux, l’industrie cinématographique elle aussi endure beaucoup de difficultés comme Disney qui souffre d’un repoussement incessant de la sortie de plusieurs de ses productions.

Suite à un second décalage, la version cinéma du légendaire film d’animation « Mulan » aurait dû officialiser sa sortie le 21 août prochain. Cependant, la crise sanitaire mondiale qui se voit totalement hors de contrôle a encore une fois compromis la situation.

Mulan

Après un semblant d’affaiblissement, la pandémie a regagné en force obligeant la population mondiale à redoubler de vigilance et de protection. Les salles de cinéma maintiennent de ce fait la fermeture de leurs portes. Pour sa part, la grande maison de production a pris la décision d’attribuer un nouveau report sur la date de sortie de Mulan pour un délai indéterminé.

Mulan n’est pas le seul film dont Disney a du retardé sa sortie

Il faut dire que pour cet été, Walt Disney s’est préparé à la production de nombreux grands titres en commençant par les 12 grosses affiches de Marvel prévues en avril dernier. Malheureusement, le programme a été gravement chamboulé et les reports se sont poursuivis avec Mulan, Avatar et Star Wars.

En effet, à cause de la pandémie, le deuxième tome du film fiction Avatar ainsi que l’épisode numéro 10 des Star Wars ont également été placé dans la liste d’attente. Leurs diffusions respectives n’auront finalement lieu qu’en décembre 2022 et décembre 2023. Quant à leurs suites, les sorties se décaleront sur un intervalle de 2 ans c’est-à-dire en 2024, 2026 et 2028 pour la saga Avatar et en 2025 et 2027 pour la saga Star Wars.

Oel ngati kameie, Avatar fans. https://t.co/LfYUOGIFyS — James Cameron (@JimCameron) July 23, 2020

Mulan représente un énorme chiffre d’affaires pour le géant Walt Disney qui a investi un budget des plus onéreux dans sa production. À part Tenet, c’était l’une des affiches les plus attendues sur les grands écrans pour cet été.