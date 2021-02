Dans cet article, vous découvrirez les 8 meilleurs endroits pour faire les soldes d’été à Paris en 2021.

Paris regorge de boutiques en tous genre, et il est parfois difficile de se rendre dans le bon quartier, mais de trouver également la boutique qui correspond à vos attentes pour trouver des soldes de rêves.

Voici les 8 meilleurs endroits pour faire les soldes à Paris

Les soldes d’été à Paris auront lieu du 23 juin au 20 juillet inclus et dureront 4 semaines. Les soldes d’hiver à Paris auront lieu début 2022.

Le faubourg Saint Honoré, Vendôme et la rue de la Paix

Si vous désirez faire les soldes dans de grandes boutiques de luxe, le faubourg Saint Honoré, Vendôme, mais également la rue de la Paix sont les endroits idéaux. Vous pourrez trouver des accessoires de luxe, des montres, mais également de la grande joaillerie. De nombreuses boutiques y sont présentes comme Cartier, Chanel, Rolex, ou encore Louis Vuitton.

Les grands magasins

Si vous aimez le luxe, ou si vous disposez d’un budget moyen, les grands magasins sont alors le lieu parfait pour vos soldes à Paris. Les grands magasins regroupent les Galeries Lafayette, Printemps et Bon Marché. Ces centres commerciaux sont parfaits si vous désirez trouver de nombreux produits, totalement différents, au même endroit. Cependant, si vous n’aimez pas la foule, évitez ces grands centres commerciaux typiquement parisiens.

Le quartier du Marais

Malgré son étiquette très touristique, le quartier du Marais est un des endroits préférés des Parisiens pour le shopping. Généralement ouvertes le dimanche, ces boutiques vous proposent un lieu très intime. Vous pourrez échapper à la cohue des grands magasins et retrouver toutes les marques, les unes à proximité des autres pour faire vos soldes à Paris, comme Zara, The Kooples, etc.

L’avenue Montaigne, les Champs-Élysées

Si vous disposez d’un grand budget pour les soldes, les Champs-Élysées sont l’endroit parfait pour dépenser votre budget. De grandes marques comme Cartier ou Tiffany’s vous attendent. Certaines marques sont bien évidemment plus accessibles que celles du luxe, comme H&M ou encore Disney Store. Des soldes que vous n’êtes pas prêt d’oublier vous attendent dans cette magnifique avenue.

Saint Germain

Si vous aimez l’art, vous pouvez vous rendre dans le quartier de Saint Germain. Ce sera ainsi l’occasion pour vous de faire les soldes, et de visiter les galeries d’art du quartier. Si vous désirez faire du shopping à Saint Germain, il sera évidemment nécessaire de disposer d’un grand budget. Vous pourrez y acheter notamment des livres, de la joaillerie ou encore des cosmétiques.

Les halles

Si vous disposez d’un petit budget, les Halles sont l’endroit parfait pour que vous puissiez faire les soldes. De nombreuses boutiques de mode, de décoration, mais également d’accessoires y sont implantées. Cet endroit populaire permet aux parisiens modestes d’accéder au shopping à bon prix.

La vallée village

Si vous n’aimez pas être habillé comme tout le monde, nous vous recommandons de vous rendre dans la vallée village pour faire les soldes. Vous pourrez alors trouver de magnifiques vêtements à de très bon prix. Il est nécessaire de dispose au moins d’une demi-journée pour pouvoir tout explorer. Cette vallée vous permet ainsi de faire du shopping parmi les créations de grands créateurs, à deux pas de Disneyland Paris.

Montmartre

Si vous êtes de passage à Paris, forcément vous aurez envie de rapporter des souvenirs. Montmartre est l’endroit parfait pour ce type d’achat. Profitez donc des soldes pour réaliser des économies sur vos achats de souvenirs. Ce quartier est le plus réputé dans la capitale pour l’achat de souvenirs. Certes, ces souvenirs sont clichés, mais tellement pratique pour faire des petits cadeaux.