Le 14 décembre 2020, un variant du coronavirus variant britannique (Sars-CoV-2) a fait surface en Angleterre. Considérée comme plus contagieuse, l’émergence de cette nouvelle variante inquiète beaucoup plus les scientifiques et les gouvernements.

Découvrez dans cet article plus d’informations sur cette nouvelle souche de coronavirus nommée « B.1.1.7 ».

Quelles sont les différences du Coronavirus variant britannique

Une nouvelle variante venue d’Angleterre qui n’était pas inattendue des scientifiques

Les scientifiques craignaient déjà l’arrivée de cette nouvelle variante de coronavirus covid-19 étant donné que les virus ont cette habitude à muter constamment.

Cependant, ce qui inquiète le plus les scientifiques, c’est que cette variante s’avère plus transmissible et résistante à la réponse immunitaire de l’hôte.

Cette nouvelle souche a été baptisée « VOC 202012/01 » ou « B.1.1.7 ». Sans attendre, le gouvernement britannique a décidé de reconfiner totalement sa population le 6 janvier dès l’apparition des premiers cas par peur de voir une augmentation sans précédent des cas contacts et hausse de la mortalité.

Quelques jours, des cas de cette variante ont été confirmés dans l’Hexagone dans plusieurs villes comme à Marseille et Cholet. Le gouvernement français a donc décidé de déployer des moyens de diagnostics et logistiques importants pour faire face à la propagation rapide du virus.

Jusqu’à nos jours, seuls les déplacements considérés d’indispensable sont autorisés à transiter depuis le Royaumi-Uni vers la France.

Que sait-on sur ce variant du Coronavirus variant britannique ?

Une étude réalisée par l’Imperial College de Londres le 31 décembre a permis de connaitre un peu plus sur ce variant du Sars CoV-2. Les experts sont unanimes sur un point, ce variant est beaucoup plus contagieux.

En effet, son taux de reproduction est de 50 à 70% plus élevé que le virus de base. Sa propagation est donc plus rapide, soit une personne et demie infectée par une personne en moyenne, ce qui rend le contrôle encore plus difficile.

Depuis cette variante, de nouvelles souches ont été confirmées en Afrique du Sud et au Japon, ce qui rend la tâche des scientifiques encore plus compliquée pour lutter contre cette pandémie.