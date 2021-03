La question du jour est de savoir quelles sont les 10 qualités qu’un homme parfait devrait avoir ?

Chaque femme rêve de rencontrer l’homme parfait avec lequel elle va continuer et terminer sa vie.

Toutefois, pour que ce rêve devienne une réalité, il importe de connaitre les qualités qu’un futur époux est tenu d’avoir.

Voici le physique et les 10 qualités que l’homme parfait devrait avoir

Pour moi, il doit :

Avoir un regard me permettant de sentir tout son amour lorsqu’il pose les yeux sur moi

Quand il me regarde, il doit montrer son amour et sa franchise. Avec ce regard, je peux lui faire confiance et espérer avoir une relation stable et affective avec lui.

Chercher toujours à me gâter et me prouver combien il tient à moi

J’ai une préférence pour les hommes sachant me gâter, et prendre soin de moi en cas de besoin. L’homme parfait connait précisément tout ce qui va me faire plaisir.

Il m’invite à dîner dans un restaurant, m’envoie un texto plein de tendresse ou m’appelle souvent afin d’égayer ma journée. Si vous trouvez ce type d’homme, vous avez rencontré l’homme parfait !

Être romantique

Il cherche continuellement à me satisfaire et m’offre le sentiment que je suis vraiment unique et irremplaçable. Un homme romantique connait également que l’amour demeure dans son aptitude à octroyer de l’émotion.

Être plein d’ambition

Un homme est ambitieux s’il sait ce qu’il désire dans la vie.

Chaque jour, il part à la conquête du monde avec ses projets pour que je sois fière de lui.

Être sensible

La sensibilité est pour moi l’aptitude d’éprouver des sentiments et d’y réagir de manière singulière et convenable.

Il est apte à comprendre mes sentiments, et d’y réagir de manière adaptée.

Avoir un physique rassurant

Un homme me faisant plaisir prend soin et entretient son corps. Dès qu’il se lève le matin, il se prépare pour la pratique de son footing ou qu’il fait des abdos.

Cela prouve qu’il est très motivé, et qu’il est prêt à m’embarquer dans l’aventure.

Savoir me faire rire aux éclats

Dans notre vie de couple, nous pourrons rigoler en faisant des blagues par exemple. Ces moments me donnent l’occasion de me décompresser et d’entretenir avec mon homme une complicité durable.

Me soutenir dans mes projets

Étant mon pilier, quand je me lance dans un projet qui est pour moi très important, il sait me remonter le moral et m’offrir du courage.

Il ne tentera jamais de me décourager. Au contraire, il a confiance en moi et me soutient tout au long de mon projet.

Montrer que je suis la personne la plus essentielle à ses yeux

Bien que ses proches et ses amis soient importants pour lui, il ne me placera jamais au second plan.

Il me fait sentir que je suis la seule et l’unique personne la plus importante dans sa vie.

Me présenter à sa famille

N’étant pas encore mariés, il me fait déjà sentir que je fais partie de sa vie et de sa famille.

Ce sont les qualités que devra avoir votre futur mari si vous souhaitez réaliser votre rêve.

Et le physique dans tout cela ?

Selon le sondage officiel de la TNS Sofres en 2012, voici la photo du physique de l’homme parfait selon vous mesdames.