Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle permet de fêter la résurrection de Jésus, qui s’est passée le surlendemain de la Passion, selon le Nouveau Testament.

Les fêtes de Pâques se déroulent après la fin de la Semaine Sainte.

3 recettes de cuisine typiques des fêtes de Pâques

Du pâté de Pâques pour la fête

En entrée, pour les fêtes de Pâques, dans de nombreuses régions françaises se déguste généralement du pâté de Pâques farci avec de la viande de veau, de lapin ou de porc. On retrouve aussi des entrées avec des œufs de toutes formes possibles. On a ainsi les œufs mimosa ou les œufs cocottes pour accompagner du fromage ou du jambon par exemple.

Mangez de l’agneau pour les fêtes de Pâques

L’ingrédient principal pour les fêtes de Pâques est l’agneau. On le retrouve dans beaucoup de recettes traditionnelles. Pour un plat, on peut le retrouver farci, rôti, mijoté ou en printanière. Pour ce qui est des parties de l’animal, il est recommandé d’utiliser le gigot, l’épaule ou le carré. En accompagnement, on retrouve des légumes de saison comme des asperges, des girolles de printemps ou encore des radis.

Une idée recette est le gigot d’agneau en croûte. Il suffit d’enrouler le gigot d’agneau dans une pâte feuilletée et d’ajouter des condiments pour l’accompagner, puis de le passer au four.

Et quelles recettes de dessert ?

En dessert, on n’échappe pas aux gâteaux en forme de cloche, de nid ou d’œufs. Ils sont souvent enrobés de chocolat ou ont des saveurs fruitées. On peut y retrouver des œufs de Pâques cachés ou simplement posés aux côtés du gâteau.

Les nids de Pâques au chocolat sont très appréciés pour ces fêtes. Ils sont de formes rondes avec un trou au milieu comme pour rappeler les nids d’oiseaux.

Cette année, n’hésitez plus pour les fêtes de Pâques et réaliser ces trois recettes typiques de fêtes, pour ravir toute la famille. N’oubliez pas les œufs à cacher dans le jardin pour les enfants