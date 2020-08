McDonald’s propose un nouveau menu et revient dans la guerre des poulets

D’après les rapports de Business Insider, le poulet est devenu un point positif pour les ventes de restauration rapide au cours des derniers mois. Il est tout à fait logique que les géants du Fast-Food veuillent une plus grande part de marché grâce à ce plat originaire du pays de l’Oncle Sam.

Une nouvelle assez pimentée pour McDonald’s

C’est dans cette optique que McDonald’s ajoute une nouvelle recette américaine à son menu. Avec de grandes ambitions et en quête d’innovation, ses Spicy Chicken Nuggets seront disponibles le 16 septembre. Il faut noter que c’est la première fois que la chaîne a introduit une nouvelle saveur McNugget aux États-Unis depuis ses débuts en 1983.

D’après les communiqués de presse, McDonald’s nous affirme que c’est un mariage d’un revêtement tempura grésillant fait de poivre de Cayenne et de piments. « Les Spicy Chicken Nuggets, piquants et carrément délicieux, se joignent à notre gamme McNugget classique. Ils emballent également plusieurs épices et saveurs dans chaque bouchée », ajoute-t-il.

Un petit bonus pour les fans de saveurs piquantes

Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, McDonald’s propose à ses clients une nouvelle sauce piquante et une nouvelle saveur Chips Ahoy McFlurry. D’après leurs communiqués, cette nouvelle formule serait « Un délicieux régal qui comprend de la vanille douce survolée de caramel ainsi que de Chips Ahoy, accompagnés de morceaux de cookies mélangés ».

Les Chips Ahoy ! McFlurry sera également disponible pour une durée limitée à partir du 16 septembre, en collation et en tailles régulières.

Un coup de maître dans la guerre des poulets de McDonald’s

Avec ces Nuggets épicés, McDonald’s revient dans les soi-disant « guerres du poulet des fast-foods » que Popeyes a lancé l’été dernier. Ajouter une touche américaine à son menu pourrait pencher la balance en faveur de McDonald’s.

Au cours de la dernière année, Wendy’s a ramené ses Nuggets de poulet épicés, KFC a testé un nouveau sandwich au poulet en Floride, Taco Bell a testé des ailes de poulet croustillantes à au moins un endroit. McDonald’s, lui-même, a testé deux nouveaux sandwichs au poulet à certains endroits.