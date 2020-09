Lidl met en vente une gamme de masques révolutionnaire à un prix imbattable

Tout le monde vient à peine de se remettre du buzz avec les chaussures et chaussettes produites à l’image de Lidl, que la société revient déjà avec l’annonce d’un tout autre produit qui ne manquera pas de faire des vagues aussi.

Cette fois-ci, l’enseigne décide de joindre l’utile à l’agréable tout en élargissant ses activités à travers la vente d’un masque tout à fait révolutionnaire et qui répond exactement à l’attente de tout le monde non seulement en termes de qualité, mais également en termes de prix. En effet, Lidl s’adapte à la situation pandémique actuelle pour aider les gens, mais surtout pour proposer le produit qui est devenu de première nécessité dans leur quotidien. Découvrez toutes les informations sur ce nouveau produit qui a rejoint les rayons de vente de Lidl.

L’innovation, toujours au rendez-vous avec Lidl

Lidl est un géant du produit low-cost, mais à la différence de tous les produits bon marché, ceux commercialisés par cette enseigne sont toujours d’une meilleure qualité. Elle ne cesse jamais de s’innover et ils ont une stratégie marketing très développée et performante permettant un grand succès à chaque nouvelle collection de produits mise en vente. Avec la situation pandémique, elle n’a pas manqué de prendre part à la commercialisation des masques, qui vient d’être annoncée ce 20 août dernier.

Ce n’est pas la vente de masque en question qui laisse tout le monde sans voix, mais les caractéristiques révolutionnaires de celui-ci alors qu’il est vendu à petit prix. En effet, le masque est conçu en coton à 100 % et il est homologué par la DMA ou la Direction Générale de l’Armement donc il répond aux critères de protection sanitaire. Mais il n’y a pas que cela, il s’agit aussi d’un masque lavable réutilisable 50 fois, oui vous avez bien lu, c’est vraiment 50 fois. C’est plus que ce qu’on peut imaginer étant donné que les masques en tissus lavables qu’on a l’habitude d’avoir aujourd’hui sont utilisables 15 fois maximum, alors que celui de Lidl peut servir plus de 3 fois de cela.

Ce masque n’a pas encore fini de surprendre avec ces atouts, il est proposé en quatre couleurs différentes permettant à tout le monde de porter sa couleur préférée ou bien de choisir le coloris assorti aux tenues vestimentaires. Donc, il est clair que c’est un masque de protection sanitaire qui veille au bien-être et au confort de ce qui le porte sans pour autant vider sa porte-monnaie.

Le masque vendu à un prix incroyablement moins cher

Le gouvernement français a récemment annoncé que faute de budget, l’État ne peut pas procurer gratuitement des masques pour tout le monde. De ce fait, il faut compter le cout des masques dans le budget habituel de tout le monde étant donné que le port de masque est obligatoire dans la majorité des endroits où l’on se rend tous les jours.

Le prix des masques varie entre 3 à 10 euros l’unité pour 10 à 30 lavages maximum. Mais celui de Lidl avec une telle qualité est vendu à seulement 2, 99 euros. C’est un prix qui défie toute concurrence alors dès que ce produit sera disponible en France, il ne faut pas tarder à en acheter parce que comme tous les autres produits discount de Lidl, il n’y en aura pas pour tout le monde.