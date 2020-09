Ikea : voici le nouvel hot-dog à la glace de la marque !

La nouvelle création culinaire de l’année revient à Ikea. Sa dernière création est la fusion de deux produits alimentaires très prisés, soit le hot-dog et la glace.

L’Ice-Dog, une recette audacieuse

Après l’autre création loufoque, en l’occurrence, la pizza au ramen d’Ikea, voilà l’Ice-Dog débarque chez Ikea à Taiwan. Cette création culinaire pour le moins surprenante relève d’une recette hybride. Il s’agit d’un pain pour hot-dog chaud garni de crème glacée servi en dessert ou en collation, comme vous voulez. Les clients pourront choisir entre deux parfums pour le moment, et ce sont le chocolat et la vanille. L’Ice-Dog se déguste à moins d’un Euro, une somme modique pour une expérience unique. L’onctuosité de la glace et la texture du pain aura un effet gustatif intéressant pour les papilles gourmandes toujours à l’affût de nouvelles saveurs.

A priori, cette nouvelle recette pourrait ressembler à la brioche Con Il Gelato, cette brioche fourrée à la glace à la pistache, servie en Sicile. Mais en vérité, cette recette d’Ice-Dog a pour source d’inspiration un dessert malaisien, appelé toast à la crème glacée. Côté saveur, les becs sucrés qui y ont déjà goûté ont pu noter un goût aigre-doux. Certains ont même mis la barre haute avec un produit must try, à essayer à tout prix.

Une offre exclusive en Chine

Cette recette d’Ikea, l’enseigne mobilière suédoise est servie en exclusivité à Taiwan, et quelques villes chinoises pour le moment.En période d’essai, cette fusion pour le moins loufoque est proposée aux clients taiwanais. Ces derniers pourront tester la saveur de l’Ice-Dog par curiosité, et vous saurez bientôt le sort de cette création spéciale. Ce snack à saveur déroutante avec un mélange de goût sucré-salé, et un contraste de température est une association véritablement audacieuse.

D’un autre côté, la nouvelle création culinaire d’Ikea devient un véritable virus à Taiwan. Les réseaux sociaux sont pulvérisés de photos y afférents, d’où la curiosité des autres pays asiatiques. A en croire l’intérêt qu’il suscite à Taiwan, l’Ice-Dog pourrait devenir plus célèbre, mais aucune certitude ne peut être affirmée concernant son succès. D’autant plus que ce snack typiquement destiné à la saison estivale pourrait convenir aux asiatiques, dans la mesure où ces derniers apprécient la saveur hybride salé-sucré.

A l’heure actuelle, cette recette est en phase d’expérimentation, et aucune prévision n’est programmée ailleurs. En cas de succès, il serait possible de la voir débarquer en France ou partout dans les pays où Ikea est présente.

Outre le prix qui en vaut l’expérimentation, l’Ice-dog d’Ikea est une innovation culinaire qui permet de manger de la glace sans se glacer le cerveau. Cependant, en dehors de la Chine, il faut encore patienter un bon bout de temps pour pouvoir y goûter. Encore faut-il que la recette fasse le grand pas en passant les frontières asiatiques. Toujours est-il qu’il s’agit d’une recette inventive à essayer pour les amateurs de produits loufoques.