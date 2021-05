2 heures avant le match Manchester United contre Liverpool, des centaines de supporters ont envahis le stade mythique de Old Trafford en protestation contre le propriétaires du club, les américains Glazer.

Depuis 15h cette après-midi, des centaines de fans ont réussi à envahir le stade et la pelouse du célèbre stade de Old Traford quelques heures avant le derby d’Angleterre opposant Manchester United à Liverpool.

Le match a été reporté à une date ultérieure

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest « isn’t just about the European Super League », adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, « need to go ».

Read more here: https://t.co/yjfNpetpic pic.twitter.com/bOLj2sRpqE

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021