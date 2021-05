Vous avez prévu un voyage en Égypte ? Le pays des pyramides géantes, de l’imposant Sphinx et de la métropole tentaculaire du Caire. Chaque année, des millions de voyageurs du monde entier se rendent en Égypte.

Les stations de vacances les plus populaires accueillent à nouveau les voyageurs internationaux, à condition qu’ils soient munis d’un visa valide. Mais pour se rendre dans ce beau pays, il ne suffit pas de faire ses valises.

7 conseils essentiels pour rendre votre voyage en Égypte aussi agréable que possible

Attention à la circulation

La circulation en Égypte, et plus particulièrement autour de la capitale Le Caire, peut rapidement devenir insupportable pour les touristes. Les touristes expérimentés affirment que le seul endroit au monde où la circulation est encore plus dense qu’au Caire est l’Asie du Sud-Est.

Les habitants et les touristes utilisent presque exclusivement la voiture pour se déplacer dans la ville, ce qui entraîne de longs embouteillages et des conducteurs très irrités. Cela signifie des coups de klaxon et des cris encore plus forts. Les règles de circulation ne sont pas prises très au sérieux.

Le meilleur conseil est donc : soyez patient. Il vous faudra peut-être un peu plus de temps pour vous rendre quelque part, mais votre carte de crédit vous remerciera de ne pas avoir eu d’accident.

L’été peut être difficile à supporter lors d’un voyage en Égypte

Pour ceux qui veulent passer leurs vacances en France, l’été est la période idéale : le soleil tape fort et les restaurants et bars accueillent les touristes à bras ouverts. En Égypte, cependant, c’est le contraire.

Pendant l’été, les températures peuvent atteindre plus de 40 degrés Celsius. De plus, la plupart des sites populaires, comme les pyramides, n’ont que très peu d’ombre. Vous aurez souvent à patienter sous un soleil de plomb.

Le meilleur moment pour visiter l’Égypte est donc en dehors des mois d’été. Le pays offre également de merveilleuses vacances d’hiver.

Savourez la délicieuse cuisine égyptienne

La cuisine égyptienne est à la fois délicieuse et variée. Une combinaison de légumes, d’herbes et de lentilles apporte la saveur égyptienne unique.

Une attention particulière est accordée au Kushaari (riz, macaronis et lentilles dans une sauce épicée à la tomate et à l’ail), au Aish Baladi (pain paysan accompagné de mezze) et au célèbre Baklava.

Un voyage en Égypte n’est pas complet si vous n’avez pas goûté aux plats locaux.

Préparez votre visa avant votre voyage en Égypte !

Cela peut sembler évident, mais chaque année, des touristes ratent leurs vacances parce qu’ils ont oublié de demander un visa pour l’Égypte. Lorsqu’on demande un visa, la plupart des gens pensent à une visite à l’ambassade et à de longues conversations avec un employé de l’ambassade.

Heureusement, l’Égypte a grandement facilité la demande de visa pour les voyageurs français. Ils peuvent tout simplement demander un e-visa pour l’Égypte en derrière leur ordinateur. Une visite à l’ambassade n’est plus nécessaire !

Après approbation, le visa pour l’Égypte sera envoyé par e-mail. Vous pourrez ensuite l’imprimer et l’emporter avec votre passeport.

L’Égypte ne ferme pas pendant le Ramadan

Étant donné qu’il s’agit d’un pays islamique, on pourrait penser que l’Égypte est complètement fermée pendant le Ramadan, le mois sacré de jeûne pour les musulmans.

Après tout, la majorité des résidents ne sont pas autorisés à manger ou à boire du lever au coucher du soleil. Pourtant, la grande majorité des établissements, y compris les restaurants, restent ouverts.

L’Égypte est consciente de l’importance du tourisme pour le pays, et du fait que les visiteurs étrangers ne sont pas tous musulmans. Par conséquent, visiter l’Égypte pendant le ramadan n’est pas un problème.

Tout est ouvert, et vous pouvez profiter de vacances normales comme vous le feriez en dehors du Ramadan.

Avec un euro, vous allez loin

L’une des raisons pour lesquelles l’Égypte est si populaire auprès des voyageurs européens est le taux de change très favorable : 1 euro vaut près de 18 livres égyptiennes.

Un voyage en train coûte environ 11 centimes, et pour 20 centimes, vous pouvez obtenir un falafel délicieux. Pour les Européens, l’Égypte est donc l’un des pays les moins chers du monde.

D’autre part, les Égyptiens qui se rendent en Europe doivent généralement payer plus que ce à quoi ils sont habitués dans leur pays.

L’Égypte est un pays sans risque

Finalement, l’Égypte est un pays sécuritaire. Depuis les attentats terroristes d’il y a quelques années, cette question reste souvent posée par les voyageurs. C’est compréhensible, mais ces attaques étaient une exception.

En général, l’Égypte est un pays très sûr pour les touristes. En partie parce que le gouvernement est conscient que le tourisme est un élément crucial de l’économie égyptienne, tout est fait pour rendre le pays aussi sûr que possible pour les étrangers. Les sites touristiques et les stations balnéaires les plus célèbres sont bien protégés, et le risque d’attentats est faible.

Toutefois, il est conseillé de faire attention aux petites formes de criminalité, comme le pickpocket.