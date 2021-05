Voici comment savoir si l’homme est bien monté. Madame, vous venez de rencontrer un homme qui vous plait et vous aimeriez savoir ce qui se dissimule sous son boxer ajusté !

Alors que les hommes ont tendance à jauger les seins de leurs potentielles partenaires, les femmes ont plutôt le regard dirigé vers l’arme secrète de ces Messieurs.

Voici 10 trucs qui permettent de savoir si Monsieur va braquer sur vous une puissante Kalachnikov ou un modeste Colt, autrement dit si Monsieur possède, ou non, de gros attributs.

10 astuces pour savoir si un homme est bien monté

Stature du prétendant

A priori, plus un homme est grand et plus son pénis est conséquent. En général, un homme de grande taille est équipé d’une grosse et grande artillerie.

Observez la longueur de ces doigts

La taille du pénis est dépendante de la longueur des doigts de Monsieur, preuve scientifique à l’appui.

Basez-vous sur la longueur de son index et de son annulaire pour estimer la taille de son engin; c’est ce qu’il ressort d’une étude sud-coréenne.

Plus la différence de taille entre ces deux doigts est grande et plus la longueur du phallus en érection est significative. Inversement, si la taille de l’index est égale à celle de l’annulaire, le pénis est petit.

Regardez la pointure des pieds

La taille des pieds de Monsieur est également révélatrice. Si votre homme est affublé de grands pieds, vous allez certainement prendre votre pied.

Matez la forme dans le jean pour savoir si un homme est bien monté

Un petit coup d’œil discret n’engage à rien. Pour savoir si un homme est bien monté, il devrait présenter des bosses bien marquées sur le devant de son jean. Si c’est le cas, c’est de bon augure pour vous !

Sportif ou non

Les sportifs sont, par nature, musclés. Le sexe de l’homme étant un muscle, on peut donc affirmer que la verge d’un sportif est plus musclée et plus endurante que celle d’un non sportif.

Pour savoir si un homme est bien monté, regardez sa nationalité

La taille de ses attributs dépend aussi de la nationalité de son possesseur. Nombre d’études ont établi que les Africains possédaient de grosses verges. A l’inverse, les Asiatiques ont des petites tailles.

Quelle est sa façon de se déplacer ?

La façon de marcher d’un homme donne aussi une indication à ce sujet. S’il est nanti d’un gros phallus, il marchera les jambes légèrement écartées, gêné par son appendice.

A-t-il une boîte de préservatifs visible ?

Si vous êtes chez lui, profitez-en pour trouver sa boite de préservatifs. S’il s’agit d’un modèle de grande taille, foncez tous azimuts.

Est-il un homme décontracté ?

Si un mâle est décontracté, sûr de lui, c’est qu’il sait être en possession d’un argument infaillible pour vous faire craquer. La force tranquille réside jusque dans le slip de Monsieur.

Haro sur les vantards pour savoir si un homme est bien monté

Il convient de se méfier des hommes qui racontent leurs exploits sexuels à tout va pour impressionner la gente féminine. Fuyez à toutes jambes ! Pas de parties de jambes à l’air avec eux !